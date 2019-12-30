У Путіна відзначилися цинічним ультиматумом, такого нахабства ніхто не очікував: Україна повинна...

Україна перед обміном полоненими нібито взяла на себе серйозні зобов'язання.

Зухвале заяву зробив офіційний представник РФ на переговорах у Мінську Борис Гризлов.

За його словами, після Нормандського саміту Україна нібито взяла на себе зобов'язання не відновлювати правове переслідування осіб, які були звільнені при обміні полоненими.

Соратник Володимира Путіна стверджує, що офіційний Київ взяв на себе подібні зобов'язання на відеоконференції контактної групи, яка відбулася 23 грудня.

"Підкреслю, що в рамках цієї угоди сторони внутрішньоукраїнського конфлікту зобов'язалися завершити процедури помилування і не поновлювати переслідування осіб, які були звільнені. Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих з них, кому ще не винесено вирок суду", – підкреслив російський дипломат.

Підсумовуючи, Борис Гризлов заявив, що Кремль чекає, коли Україна перейде до "погодженням всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу", після чого він нібито повинен бути внесений до Конституції.

Новий обмін полоненими, у Зеленського розкрили фатальні деталі: Будемо...

Україна має намір домогтися повернення додому ще 300 полонених.

Про це заявила представник України в ТКГ Валерія Лутковська.

Мова йде, в першу чергу, про повернення полонених з територій ОРДЛО, контрольованих російсько-окупаційними військами.

"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи - їхні родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, - ред.) та видає відповідні довідки... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 чоловік там знаходяться без документів...Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 чоловік ми будемо вести переговори", - підкреслила Лутковська під час спілкування з журналістами в Борисполі.

Глава МЗС України Вадим Пристайко в своєму мікроблозі Twitter додав, що офіційний Київ буде продовжувати обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх" на наступних самітах лідерів країн Нормандської четвірки.

Гривня виявилася в крутому піке, НБУ поновив курс валют: що чекає українців

В НБУ послабили гривню по відношенню до долара на 30 грудня.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 грудня, курс долара на рівні 23,68.

Курс Євро в понеділок, 30 грудня, буде 26,42.

До цього, 29 грудня, курс долара був на рівні 23,68 за одиницю. А євро на рівні 26,42. Такий показник був і 28 грудня. Адже торги не проводяться через вихідних днів. А до них гривня дуже сильно впала, адже долар був дешевше 22 гривень.

"Віддав би 100 беркутівців": Зеленський не стримався і видав головний секрет обміну полоненими

Володимир Зеленський зустрів українців в аеропорту, а потім поговорив з пресою. Він зазначив, що головне, що українці будинку

"Добрий вечір, шановні українці. Я хочу привітати всіх українців. Я не знаю, як це назвати. Найголовніше, це люди вдома. Перша частина, про що домовлялися в нормандському форматі, виконана. Ми повернули наших людей, звільнені 81 людина. 76 зараз в Україні. Шість залишилися на тимчасово окупованій території, так як там їхні родини, якщо вони захочуть приїхати сюди, ми їм забезпечимо все, що їм потрібно", - сказав Зеленський.

Президенту довелося відповідати на питання про беркуті. Зеленський заявив, що такими були умови обміну.

"Так, це умови всіх на всіх в цьому обміні. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення, рішення політичне. Я вважаю, що наші військові, наші журналісти, вони всі герої", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених

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