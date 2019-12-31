Дочка відомого радянського режисера Ельдара Рязанова філолог і Кінознавець Ольга перед Новим роком розкрила таємницю легендарного фільму "Іронія долі, або з легким паром"

"Вчора на фб кілька разів у найнесподіваніших ракурсах спливала тема «Іронією долі». Народ дискутував, була у Наді і Іполита інтимний зв'язок", - написала знаменитість в мережі. Про це пише Politeka з посиланням на посаду знаменитості в соціальних мережах.

Також Разянова додала, що люди обговорювали, знімалися актори п'яними в лазні, варто на Новий рік подавати заливну рибу і носити взуття на тонкій підошві.

"загалом, оскільки тема «Іронією долі» не закрита, як я думала, а продовжує хвилювати серця і уми співвітчизників, розповім про деякі деталі, пов'язані з показом фільму по ТБ 1 січня 1976 року", - додала дочка режисера.

Ольга зазначила, що роботу закінчив батько над картиною в 1975 році. Її хотіли показати у новорічні свята. Але радянські чиновники виступили проти цього, так як їм здалося, що там є пропаганда пияцтва. Тоді Ельдар Разянов записав вступ для фільму, щоб пом'якшити сприйняття радянських громадян.

Але і його довелося переписати з-за того, що Разянов назвав картину "різдвяною казкою для дорослих". В цьому побачили помилку ідеологічну. Адже в Союзі не святкували релігійні свята. Перезняти вступ довелося вночі першого січня в порожньому телецентрі. Вже через кілька годин воно було в ефірі, а потім показали картину.

Якщо говорити про інтим між Іполитом і Надею, то тут учасники спорів говорили, що актор тримає Надю "по-хазяйськи" за талію. Також вони дарують дорогі подарунки один одному, за мірками СРСР. Опоненти ж відзначають, що Надя не переодягалася в присутності Іполита, а значить, близькості між ними не було.

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