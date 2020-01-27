Андрій Євгенович Пещерін — "підпільний Корейко" і депутат-прогульник з Київської обласної ради.

Біографія

Андрій Євгенович Пещерін народився 25 червня 1972 року в місті Маріуполь Донецької області.

Освіта

Андрій має два дипломи про вищу освіту. У 1989 році він отримав диплом інженера-технолога в Київському національному політехнічному університеті. У 2002 році Пещерін став дипломованим юристом після навчання в Київському національному університеті ім. Т. Р. Шевченка.

Сім'я

Київський депутат облради одружений. Дружину звуть Оксана. Вона має частку в статутному фонді:

ТОВ “Спортивне об'єднання “Молода країна” (100%, освіта у сфері спорту та відпочинку);

виробниче підприємство “Пещерін” (50%, виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну);

приватне підприємство “Пещерін” (50%, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

фермерське господарство “Сувид” (31,67%).

У подружжя є син Андрій. Він теж має частку у фермерському господарстві “Сувид” (31,66%), а також займається кінним спортом.

Кар'єра

У жовтні 1995 року Андрій був інженером, а також спеціалістом з продажу в “Представництві “Норберт Шаллер Р. м. б.х.”. З січня 1999 року по березень 2000 року він працював інженером у приватному підприємстві, яке носило його прізвище — “Пещерін”.

У квітні 2000 року Андрій очолив ТОВ “Нова доба”. Основний вид діяльності компанії — оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами. З жовтня 2010 по травень 2011 року Пещерін був на держслужбі. Він обіймав посаду заступника Вишгородського міського голови.

У червні 2011 року Андрій знову став директором ТОВ “Нова доба”. Крім того, він має частку (40%) у статутному фонді австрійської компанії “N. V. Handels GmbH”, а також української — “Женева плюс” (50%, оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами). Він керівник відділу продажів в ПП “Пещерін”.

В 2015 році Андрій Пещерін став депутатом Київської обласної ради від партії “Солідарність”.

До 2019 року він очолював комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі та регуляторної політики і зовнішньоекономічних зв'язків, фінансового забезпечення розвитку області та інноваційно-інвестиційної політики.

30 травня 2019 року він став головою комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

Пещерін — член громадської та благодійної організацій з назвою “Молода країна”. В якості любителя Андрій грав на позиції захисника в хокейній команді “Вишгород-2”.

Компромат і скандали

Згідно з даними громадського руху “Чесно” депутат Пещерін часто прогулює засідання Київської обласної ради.

У грудні 2019 року депутат став жертвою пограбування. В його київський будинок проникли злодії винесли близько тридцяти дорогоцінних виробів з золота і кілька годин. В ЗМІ Андрія Пещеріна тут же охрестили "підпільним Корейко", порівнявши з персонажем книги "Золоте теля".

За інформацією журналістів, “злодії проникли в квартиру депутата, зламавши замки”. Також наголошується, що “власник житла не відразу помітив вторгнення та його наслідки, він кілька днів не був у квартирі”. Українські медіа звернули увагу, що "в декларації депутата коштовності не вказані".

Декларація

У березні (з уточненнями у квітні) 2019 року Андрій Пещерін опублікував електронну декларацію про свої доходи за минулий рік.

У депутата Київоблради і його дружини є двадцять власних земельних ділянок і одна орендована. Ділянки розташовані в Київській, Черкаській та Львівській областях. У Пещеріна в Києві квартира (103,4 кв. м), житловий будинок (49 кв. м) в селі Межиріч на Черкащині, комплекс громадського призначення (688,3 кв. м.) в селі Сувид в Київській області та торговий павільйон-кафе (15,5 кв. м.) в селі Хотянівка Київської області.

З об'єктів незавершеного будівництва Пещерін вказав кінноспортивний манеж (1730 кв. м.) і офіс (880 кв. м.) в Києві. Його дружина володіє недобудованим житловим будинком (290 кв. м.) в Сувиде.

На двох у подружжя Пещеріних є цілий табун коней у півтора десятка голів. Також депутат зазначив у декларації, що володіє мисливським карабіном.

Оксана пересувається на автомобілях Toyota FJ Cruiser 2006 року випуску і Range Rover Evoque 2013 року випуску. У Андрія власної машини немає. Зате він володіє двома водними засобами, причепом і краном.

За 2018 рік Пещерін заробив в сукупності 1,2 мільйона гривень. Його дружина - 707,6 тисячі гривень.

Грошові активи (банківські рахунки та готівкові кошти) київський депутат волів у декларації не вказувати. Зате задекларував взятий в 2017 році кредит на суму 160 тисяч гривень.

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