Дитячі психологічні травми, які дитина отримує в садочку, впливають на її життя і стають джерелом «дорослих проблем»

Таку думку в інтерв'ю «Українській правді» озвучив голова підкомітету з питань раннього розвитку і дошкільної освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов.

За його словами, сьогодні в Україні ситуація з дошкільною освітою катастрофічна, оскільки термін «дошкільна освіта» безнадійно застарів, поступившись місцем поняттю «ранній розвиток».

Більш того, у великих містах не вистачає дитсадочків, а в маленьких їх доводиться закривати через брак дітей, не вистачає працівників, а ті, хто йдуть працювати в садочки на 2-4 тисячі гривень зарплати, часто просто не люблять дітей.

Воронов зазначив, що в країні з найвищим індексом щастя Данії дітей в садку практично не навчають, роблячи акцент на розвиток особистості, формуванні критичного мислення і навичках комунікації.

Тому, пише він, нардепи вирішили виправити ситуацію з дошкільною освітою в Україні.

«У Верховній Раді вперше з'явився профільний підкомітет з питань раннього розвитку і дошкільної освіти у рамках Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Ми заручилися підтримкою Міністерства освіти і Уповноваженого з прав дитини», – пояснив він.

Вирішенням проблеми Воронов назвав створення альтернативи держустановам. Це можуть бути мікросадочки на одну вікову групу просто в міській квартирі, ясла-центри-коворкінги для мам з малюками, сімейні заклади, об'єднання батьків для виховання дітей.

Можливі й більш масштабні варіанти: заклади від 500 до півтора тисяч «квадратів», якими володіють малий і середній бізнес, універсальні комплекси з розширеною інфраструктурою, тобто дитячі центри від півтора тисяч «квадратів», а також мережеві вертикально інтегровані центри розвитку.

За словами депутата, багато батьків готові платити за приватний дитячий садочок, де про їх дитину добре дбатимуть, але у них немає такої можливості. Що стосується державних дитсадків, вони повинні фінансуватися не з регіональних бюджетів, а з державного.

Нагадаємо, у мережу злили, як вихователь в дитячому садочку Одеси мучить дитину.

Як писала politeka, у Києві у дитячому садочку №210 дитину нагодували обідом з дротом у супі.

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