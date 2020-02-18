З 24 лютого по 1 березня в Україні відзначатимуть велике свято – Масляну. Весь тиждень прийнято готувати млинці. Є багато цікавих рецептів як для тіста, так і для начинки. Ми розповімо вам, як зробити святкове меню багатим і різноманітним.

Що таке млинцева Масляна і коли її святкують? Історія свята поринає в далекі язичницькі часи. У давнину жителі Київської Русі відраховували початок року з зимового рівнодення, коли дні ставали довшими, а ночі – коротше. Вони влаштовували гуляння з піснями, танцями і навіть жертвопринесеннями, щоб прогнати зиму і прискорити прихід весни.

Пізніше православна церква змінила значення свята. По-перше, вона перенесла час святкування з березня на кінець лютого. А по-друге, приурочила до Великого посту. У 2020 році з 2 березня по 18 квітня християнам потрібно строго постити, не можна їсти м'ясо і продукти тваринного походження. З давніх пір Масляна готує віруючих до цього випробування.

Зараз свято відзначається за тиждень до Великого посту. У так звану Сирну седмицю люди відмовляються від м'яса, але все ще їдять молочні продукти. У тому числі – масло. При цьому весело святкують, веселяться, ходять в гості, вітають один одного з Масляною. А в неділю пригощають один одного і каються за свої вчинки.

Але головна страва свята – це млинці. Вони символізують сонце. Такі ж теплі, круглі і світлі. Є навіть народна прикмета: чим більше млинців поставлять на стіл – тим більше сонячних днів буде в подальшому році. Саме тому господині зазвичай готують великі гори, подають на стіл з різними начинками. Але іноді виникає питання: що приготувати незвичайного і дивного для застілля. Нижче зібрані цікаві, оригінальні і прості рецепти для святкування Масляної.

Тісто для млинчиків

Млинець – це перш за все тісто. Як правило, його роблять солодким, хоча це не обов'язково. Для створення тіста можна брати різні інгредієнти. Найсмачніші млинці робляться з молока. Але його можна замінити ряжанкою, сироваткою і навіть водою. Ось кращі варіанти.

На молоці

Інгредієнти:

Чотири яйця

Літр молока

Борошно – 0,5 кілограма

Рослинна олія – приблизно дві ложки

Цукор – дві ложки

По дрібці соди і солі

Яйця і цукор потрібно збити в окремій мисці. Потім нагріваємо трохи молока, підсолюємо для балансу, перемішуємо зі збитими яйцями, поступово засипаємо борошно і ретельно змішуємо. Важливо, щоб не з'явилося жодних грудок. Висипаємо трохи солі, соди і рослинного масло, продовжуючи замішувати. Заливаємо залишки молока і сильно збиваємо. Стежте, щоб тісто було не дуже рідким. Смажимо на гарячій сковороді до готовності.

На воді

Інгредієнти:

Вода — 500 мл

Борошно — 320 грамів

Яйце — дві штуки

Рослинна олія — 2 столові ложки

Цукор — столова ложка

Сіль

Змішуємо яйця з цукром, збиваємо, трохи солимо. Заливаємо воду і ще раз перемішуємо. Просіваємо борошно і не поспішаючи додаємо в заготовку. Ось і все, залишилася тільки випічка. Млинці з такого тіста виходять дієтичними і з дірочками.

На дріжджах

Інгредієнти:

Два яйця.

Молоко — 0,8 літра

Борошно — 300 грамів

олію дві столові ложки

Цукор дві столові ложки

Сухі дріжджі — третина чайної ложки

Ваніль — дві ложечки

Сіль

Щоб отримати тісто з дріжджів, потрібно збити яйця і молоко з цукром, додати трохи солі. Все це збиваємо, потроху додаючи борошно. Коли маса стане однорідною, засипаємо дріжджі, добре перемішуємо. Щоб дійти, тісту потрібно постояти. Через 15 хвилин заливаємо соняшникова або оливкова олія, ретельно розмішуємо. Додаємо стручки ванілі, очищені від насіння. Можна пекти. Стежте, щоб сковорода була не надто розпечена, інакше дріжджові млинці будуть з дірками.

На сметані

Інгредієнти:

Борошно – дві склянки

Два яйця

Сметана – три столові ложки

Цукор – столова ложка

Рослинна – дві столові ложки

Вода – 2,5 склянки

Сіль

Беремо міксер або віночок, збиваємо яйця. Додаємо до них борошно, сіль, цукор, олію, теплу воду і саме головне – сметану. Виходить рідке тісто, схожий на кефір. В цьому випадку потрібно нагріти сковорідку дуже добре. Запікаємо на рослинному маслі. Сметанні млинці краще всього подавати разом із звичайною сметаною. Так смак буде максимально насиченим.

На сироватці

Інгредієнти:

Сироватка — 250 мл

Борошно — 4-5 столових ложки

Цукор — столова ложка

Одне яйце

Розпушувач — 1/8 чайної ложки (на кінчику ножа).

олію дві столові ложки

Сіль

Першим ділом просіваємо борошно і розпушувач, в ту ж миску насипаємо цукор і трохи солі. Додаємо збите яйце. Заливаємо сироватку і розмішуємо до однорідної структури. Краще всього скористатися віночком. Потім додаємо масло і знову перемішуємо. Смажити потрібно на добре розігрітій сковорідці, змащеній олією. Коли млинець став золотистого кольору, можна перевертати або знімати.

На ряжанці і кукурудзяній муці

Інгредієнти:

Склянка ряжанки

Склянка молока

Склянка кукурудзяного борошна

Цукор – чайна ложка

Олія кукурудзяна – 2-3 столові ложки

Два яйця

Сода і сіль

Змішуємо ряжанку, борошно, цукор і трохи солі. Коли тісто трохи постоїть, додаємо дрібку соди. Збиваємо яйця, повільно заливаючи в них гаряче молоко. Ретельно змішуємо обидві заготовки і додаємо масло. Печемо на гарячій сковороді.

Рецепти начинки для млинців на Масляну

Одні млинці є швидко набридне. Неважливо, солодкі вони, дієтичні або солоні. Щоб створити неповторне меню – потрібно експериментувати з начинками. Загортати в млинці потрібно що завгодно, навіть самі незвичайні продукти. Пропонуємо кілька простих варіантів з фото.

Часниково-сирний крем

Інгредієнти:

Однією яйце

Два зубчики часнику

300 грамів сиру

Рослинна олія – три столові ложки

Сир – 100 грамів

Сир

Кріп, сіль, перець

У сир додаємо збите яйце, сіль, перець, дрібно нарізані часник і кріп. Трохи кропу і спецій можна насипати в тісто для пряного смаку. Розмішуємо, поки не вийде кремоподібна маса. Щоб крем без праці розподілявся по поверхні, його потрібно намазувати, поки вони не охололи. Млинці з начинкою викладаємо на деко, поливаємо олією з часником, посипаємо сиром і відправляємо в духовку на 10 хвилин при 180 градусах.

Вершково-ягідна начинка

Простий і швидкий рецепт. Потрібна малина, ожина і смородина – свіжі або заморожені. Можна використовувати й інші ягоди, але це поєднання дуже смачне. Замішуємо дві склянки жирних вершків з цукром і ваніліном. Після цього додаємо ягоди.

Начинка з грибами і сиром

Інгредієнти:

Печериці – 300 грамів

Одна цибулина

Два зубці часнику

Вершкове масло – одна столова ложка.

Блакитний сир – 100 грамів

Вершки – 3-4 столових ложки.

Портвейн “Масандра” – 2 столові ложки

Твердий сир — 50 грамів

Кмин, орегано, чорний перець, сіль — за смаком

Нарізаємо цибулину, часник і гриби. Обсмажуємо цибулю і часник на вершковому маслі до золотистого кольору. Додаємо гриби, сіль, перець, кмин, орегано, половину вершків, блакитний сир, нарізаний маленькими кубиками, портвейн. Гарненько змішуємо інгредієнти і трохи тушкуємо на сковороді.

Готову начинку загортаємо в млинці, які тут же викладаємо у форму, поливаємо вершками і трьом зверху твердий сир. Запікаємо в духовці при 180 градусах близько 10-15 хвилин.

Начинка з сиром, гарбузом

Інгредієнти:

Гарбуз – 400 грамів

Оливкова олія – 15 мл

Овочевий бульйон – 100 мл

Кріп, петрушка, кінза або інша зелень – 50 грамів

М'який сир (наприклад, бринза або фета) – 50 грамів

Гарбуз нарізаємо маленькими кубиками і обсмажуємо з маслом на невеликому вогні, поки не з'явиться золотава скоринка. Потім потрібно залити овочевий бульйон і протушкувати 10 хвилин. Гарбузове кубики повинні стати м'якими. Зливаємо рідину. Дрібно нарізаємо зелень і сир, змішати з гарбузом. Найкраще загортати у формі конвертиків.

Начинка з сиром і сьомгою

Хоч на Масляну не прийнято їсти м'ясо, але риба вважається пісним продуктом. Тому можна використовувати її для начинок до млинців. Ось один з рецептів.

Інгредієнти

Сир маскарпоне – 300 грамів

Копчена сьомга – 300 грамів

Діжонська гірчиця – дві чайні ложки

Лимонний сік, сіль, перець

Нарізаємо рибу маленькими шматочками. Змащуємо кожен млинець гірчицею і маскарпоне, а зверху укладаємо шматочки сьомги. Приправляємо сіллю, перцем і лимонним соком. Загортаємо рулетиками.

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Як повідомляла Politeka, чому на Масляну печуть млинці і що вони символізують.

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