Поки що поїзди у Кримському мосту курсують у двох напрямках, але скоро ситуація зміниться, про що перевізник поспішив повідомити в мережі, розгнівавши росіян

Як відомо, на сьогодні залізничним сполученням пов'язані Сімферополь - Москва і Севастополь - Санкт-Петербург. Однак з квітня розклад повинен змінитися, пишуть "Дні.ру".

До окупованого Криму на поїзді можна буде доїхати з Єкатеринбурга, Мурманська та Кисловодська і назад. Про це повідомляє компанія-перевізник "Гранд Сервіс Експрес".

Нові напрямки відкриються і з двох столиць. "Таврія" почне курсувати з Москви до Севастополя. А Санкт-Петербург зв'яжуть із Євпаторією і Феодосією.

Багато росіян залишилися незадоволені новим розкладом, мовляв, чому поїзди на анексований півострів не ходять через їх місто.

"Брянськ, Орел, Курськ, Тула залишилися осторонь? Чекали з нетерпінням і таке розчарування", – шкодує мешканка РФ під повідомленням пр зміни розкладу, а інший її співвітчизник засмучений, що в списку маршрутів не виявилося Красноярська та Новосибірська.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін відкрив залізничне сполучення через Кримський міст 23 грудня минулого року.

Раніше ми повідомляли, жителі Криму сказилися через те, що Путін не дотримався своєї обіцянки - люди вірили, що після запуску Керченського мосту, а тим більше залізничної магістралі, заживуть набагато краще. Але цього не сталося.

«Ні я, ні мої родичі і знайомі в такі вигадки вже не віримо», - поділилася з журналістами мешканка Сімферополя. А фермер з Джанкойського району зазначив, що грошей навіть на худобу не вистачає - на корма.

Кримчани сподівалися, що після налагодження прямого сполучення з Росією ціни на півострові поповзуть вниз. Але не так сталося як гадалося. Поїзди через міст запустили ще в грудні минулого року, але ціни на продукти тільки злетіли вгору.

Нагадаємо, що Україна зможе повернути Крим, у Путіна приголомшили цинічним умовою: «іншого варіанту немає».

Як повідомляла Politeka, запуск "мосту Путіна" обернувся провалом, розкрито головні наслідки.