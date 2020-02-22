Пока что поезда через Крымский мост курсируют в двух направлениях, но скоро ситуация изменится, о чем перевозчик поспешил сообщить в сети, разгневав россиян

Как известно, на сегодня железнодорожным сообщением связаны Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. Однако с апреля расписание должно измениться, пишут "Дни.ру".

До оккупированного Крыма на поезде можно будет доехать из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска и обратно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Новые направления откроются и из двух столиц. "Таврия" начнет курсировать из Москвы в Севастополь. А Санкт-Петербург напрямую свяжут с Евпаторией и Феодосией.

Многие россияне остались недовольны новым расписанием, мол, почему поезда на анексированный полуостров не ходят через их город.

"Брянск, Орел, Курск, Тула остались в стороне? Ждали с нетерпением и такое разочарование", – сожалеет жительница РФ под сообщением об изменениях в расписании, а другой ее соотечественник расстроен, что в списке маршрутов не оказалось Красноярска и Новосибирска.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение через Крымский мост 23 декабря прошлого года.

Ранее мы сообщали, жители Крыма взбесились из-за того, что Путин не сдержал своего обещания - люди верили, что после запуска Керченского моста, а тем более железнодорожной магистрали, заживут намного лучше. Но этого не случилось.

«Ни я, ни мои родственники и знакомые в такие россказни уже не верим», - поделилась с журналистами жительница Симферополя. А фермер из Джанкойского района отметил, что денег даже на скот не хватает - нет кормов.

Крымчане надеялись, что после налаживания прямого сообщения с Россией цены на полуострове поползут вниз. Но не тут-то было. Поезда через мост запустили еще в декабре прошлого года, но цены на продукты только взлетели вверх.

Напомним, что Украина сможет вернуть Крым, у Путина ошарашили циничным условием: «другого варианта нет».

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.