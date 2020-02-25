Погода в Україні 25 лютого різко зіпсується, лютий наостанок вирішить випробувати громадян на міцність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на півночі, у центральних регіонах, на півдні та сході очікується хмарність без опадів. Повітря прогріється вдень там до 5-9 тепла. Вночі похолодає до -2, і лише в Чернігівській області до -3.

А ось на заході України очікуються сильні дощі. Вдень повітря прогріється до 5-11 градусів вище нуля, а от вночі різко похолодає: аж до -3 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Вдень стовпчик термометра покаже 3-6 градусів тепла. А ось вночі повітря охолоне до -1-3 за Цельсієм.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбалі розповів, якою буде погода навесні 2020 року в Уркаине. За його словами, це час року не буде радувати теплом. Зокрема в березні очікуються морози, а в травні буде посуха.

Як зазначив синоптик, холодна весна пов'язана з тим, що за класифікацією Брюсова календаря настав рік Місяця. З-за цього час року очікується дуже холодною, особливо її перша половина.

Раніше ми писали, улітку 2020 року синоптики говорять про не дуже спекотної погоди. Крім того, говорять про дощах - короткочасних, але періоди з опадами будуть досить частими, особливо на початку літа.

Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодної аномалії в Києві: "такого ніколи не було".

А ще Politeka писала, що погода вирішила помститися українцям, дощ і морози зіпсують плани: кого чекає удар.

Також Politeka повідомляла, що аномальна весна поиздевается над українцями, погода знову здивує: синоптики б'ють тривогу.