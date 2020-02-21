Популярный синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине на ближайшее время

Специалист опубликовала прогноз в своем Фейсбук, пишет Politeka.net.

В субботу, 22 февраля, осадков не ожидается, возможен туман. На следующий день атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь и местами даже мокрый снег. Также не обойдется и без штормовых порывов.

Температура ночью: от трех градусов тепла до минус четырех мороза. Днем: от трех до семи тепла, на юге и западе местами от плюс пяти до плюс девяти, а на Востоке будет - от +1 до +4.

В столице суббота будет преимущественно сухой, в воскресенье ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха - ночью около нуля, в дневные часы до пяти градусов тепла.

Синоптик рассказала, чего ожидать украинцам и в понедельник, 24 февраля. Так, в Украину переместится циклон из Германии и Польши. Атмосферный вихрь принесет в нашу страну сильные осадки и штормовой ветер. Диденко просит обратить особое внимание на данный прогноз парковщиков авто и строителей.

В том числе такая же погода будет и в Киеве - осадки и штормовой ветер.

В конце Наталка Диденко попросила всех быть осторожными, а также помогать людям, которые поскользнулись и так далее.

"Украинский климат - один из самых благоприятных для жизни человека.

Атмосфера постаралась, давайте и мы со своей стороны позаботимся о нашей окружающей среде", - добавила в конце специалист.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбан рассказал, какой будет погода весной 2020 года в Уркаине. По его словам, это время года не будет радовать теплом. В частности в марте ожидаются морозы, а в мае будет засуха.

Как отметил синоптик, холодная весна связана с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. Из-за этого время года ожидается очень холодным, особенно - ее первая половина.

Ранее мы писали, летом 2020 года синоптики говорят о не слишком жаркой погоде. Кроме того, говорят о дождях - кратковременных, но периоды с осадками будут довольно частыми, особенно в начале лета.

Напомним, что метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве: "такого никогда не было".

А еще Politeka писала, что погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы: кого ждет удар.

Также Politeka сообщала, что аномальная весна поиздевается над украинцами, погода снова удивит: синоптики бьют тревогу.