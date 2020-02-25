Погода в Украине 25 февраля резко испортиться, февраль напоследок решит испытать граждан на прочность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на севере, в центральных регионах, на юге и востоке ожидается облачность без осадков. Воздух днем там прогреется до 5-9 тепла. Ночью похолодает до -2, и лишь в Черниговской области до -3.

А вот на западе Украины ожидаются сильные дожди. Днем воздух прогреется там до 5-11 градусов выше нуля, а вот ночью резко похолодает: вплоть до -3 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбик термометра покажет 3-6 градусов тепла. А вот ночью воздух остынет до -1-3 по Цельсию.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбан рассказал, какой будет погода весной 2020 года в Уркаине. По его словам, это время года не будет радовать теплом. В частности в марте ожидаются морозы, а в мае будет засуха.

Как отметил синоптик, холодная весна связана с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. Из-за этого время года ожидается очень холодным, особенно - ее первая половина.

Ранее мы писали, летом 2020 года синоптики говорят о не слишком жаркой погоде. Кроме того, говорят о дождях - кратковременных, но периоды с осадками будут довольно частыми, особенно в начале лета.

Напомним, что метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве: "такого никогда не было".

А еще Politeka писала, что погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы: кого ждет удар.

Также Politeka сообщала, что аномальная весна поиздевается над украинцами, погода снова удивит: синоптики бьют тревогу.