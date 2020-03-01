В Україні деяких власників авто на єврономерах чекає приємний сюрприз

Мова йде про участних АТО. Їм пропонуються особливі умови розмитнення автомобілів. Такий законопроект уже зареєстрували в парламенті.

Зокрема, АТОшникам, які є власниками евроблях, буде дана можливість виплатити акциз і ПДВ протягом 36 місяців рівними частинами, при цьому не будуть нараховуватися відсотки за розстрочку.

В документі зазначається, що вартість сертифікації, послуги брокерів і мита також включать у витрати на розмитнення автотранспорту.

Нові умови торкнутися легкових авто, автобусів, а також вантажівок загальна маса яких не повинна перевищувати 3,5 тонн, мотоциклів і причепах до них у кількості не більше одного для кожного типу ТЗ.

Звернемо увагу, що кожен АТОшник зможе скористатися розстрочкою одноразово до 1 січня 2025 року.

При цьому наголошується, що автомобілі, які були випущені до 1 січня 2006 року і ті, які випущені в Росії, не підпадають під умови законопроекту.

Раніше ми писали, занедбані евробляхи часто можна зустріти біля кордону з Україною, але є такого роду кладовища і у нас.

Одне з них виявили в Ужгороді.

Десятки нерозмитнених авто зібрані на майданчику біля ринку Краснодонців. Проте в даному випадку мова йде не про покинутих машин, а про конфіскованих авто.

Саме сюди звозять автомобілі, відібрані судом за контрабанду або порушення митних правил.

За законом їх повинні три рази виставити на аукціон, а якщо покупець не знайшовся – можна віддати машину благодійної організації або утилізувати.

Але більшість авто на єврономерах нікому не потрібні. Частина з них потихеньку розбирають на запчастини.

Нагадаємо, українці викидають евробляхи прямо на дорозі.

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