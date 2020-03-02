Українські сім'ї можуть отримувати "депозит" при народженні дитини

Про це йдеться в матеріалі порталу 24.

Відповідний законопроект був внесений в Раду.

Нардепи пропонують при народженні дитини відкривати батькам депозит, куди з бюджету буде одноразово переводитися 50 тисяч гривень.

Ці кошти можна буде зняти тільки після досягнення дитиною повноліття. Підставою для призначення допомоги на майбутнє, стане свідоцтво про народження та звернення батьків або представників дитини до органу соцзахисту.

Автори законопроекту впевнені, що багато українці не наважуються на народження дітей, оскільки усвідомлюють, що не мають необхідного фінансового забезпечення.

Фінансова допомога від держави буде зараховуватися на депозитний рахунок банківської установи на підставі договору, який укладено між відповідним органом соцзахисту і фінансовою установою.

Дитина отримає в своє розпорядження банківський вклад, який буде складатися з державної допомоги і всіх нарахованих на неї процентів, по досягненню 18 років.

За умови, якщо Рада ухвалить законопроект, щорічно Україна буде втрачати через цю програму по 16 млрд гривень.

Якщо держава на депозит новонародженому покладе 50 тисяч гривень при 10% через 18 років у дитини вже буде 277 тисяч гривень. Автори законопроекту стверджують, що сума може ще зрости за умови, якщо буде зміцнюватися національна валюта.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні можуть підвищити соціальну допомогу у зв'язку з народженням дитини. Згідно з рішенням ВР, на первістка мають наміру виділяти 100 000 гривень, другу — 200 000, а на третю і подальше поповнення в родині — до 400 000 гривень.

Експерти відзначають, що виплати не призведуть до демографічного буму, а скоріше стануть додатковим стимулюючим фактором для народження дітей у неблагополучних сім'ях.

Як запевняють експерти-демографи, навіть збільшення виплат не призведе до сплеску народжуваності. Кошти можуть тільки стати підтримкою батьків у складний період, коли особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.

Нагадаємо, вимоги до декрету кардинально зміняться в Україні: зможуть оформляти не тільки мами.

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