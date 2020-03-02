В інтернет-мережі розповіли про кроки, пішовши на які, будинки українців стануть більш екологічними

Як повідомляє Politeka, про це йдеться на сторінці YES TOMORROW Russia в YouTube.

«Думати про екологію стало не просто модно, а необхідно. Ми розуміємо, що наше власне здоров'я і якість життя залежать від сбержения природних ресурсів. Але як зробити власний будинок більш екологічним? Важливу роль в нашій еко-життя грає зменшення споживання електрики. Одним з пунктів, який кожен з нас міг би виконати - заміна ламп розжарювання», - йдеться в повідомленні.

Екологи стверджують, що у простих ламп розжарювання низький коефіцієнт корисної дії.

«Більш того, термін служби пристрою невеликий. І становить близько тисячі годин. Використовуйте природне освітлення і перейдіть на світлодіодні лампи. Їх виготовляють з матеріалів, що не містять ртуть та інші отруйні метали. Такі лампи безпечні у використанні і не вимагають спеціальних умов при утилізації», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Не менш важливим питанням є збереження водних ресурсів.

«Збереження водних ресурсів життєво необхідно. Але у світі багатоповерхівок, з постійним споживанням води, це дуже складно. Деякі популярні сьогодні методи виробляють душові лійки, які дозволяють змішувати воду з повітрям. Напір залишиться таким же сильним, а витрата води знизиться приблизно в два рази. Витрата стандартної лійки - 15-20 літрів в хвилину. У лійки з аерацією - 9 літрів», - стверджується в тексті повідомлення.

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