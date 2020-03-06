Кожне 8 березня жителі України відзначають Міжнародний жіночий день – головний свято весни і краси. Чоловіки будуть дарувати прекрасній половині людства квіти, подарунки і привітання. Ми пропонуємо святкові листівки, які можна вручити мамі, бабусі, дружині, дівчині, сестрі, дочці, колезі, тещі, подрузі, колег чи просто знайомої жінки в 2020 році.
Красиві листівки і поздоровлення жінкам на 8 березня
В Україні є багато готових вітальних листівок в честь якого свята. Як правило, в них вже надруковані привітання. Залишається тільки вписати ім'я тієї красуні, якій вони адресовані.
Готові вірші і проза в таких листівках не завжди відповідають ситуації. Буває так, що в комплекті з гарним дизайном йдуть дуже банальні слова. Тому краще всього купувати “порожні” листівки і самостійно, від руки вписувати привітання. Рукописні рядки (навіть у прозі) завжди показує, що людина не просто схопив першу-ліпшу картонку в магазині, а витратив час і проявив незвичайну увагу до дівчини. Це завжди плюс для хлопця.
Не тільки чоловіки можуть робити сюрпризи на 8 березня. Жінки теж готують привітання свекрухи, вчитель, улюбленої тітки, хрещеної, подрузі або просто знайомим дівчатам. Найкрасивіше передасть побажання вірш.
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Джерело: ОткрыткиОк
С Мартом Вас теплым и волнительным,
Самым ликующим, самым пленительным.
Желаем Вам счастья беспечного,
Самого доброго, самого вечного.
***
З днем 8 березня вітаємо!
Благ вам усіляких бажаємо,
Хай не старять вас роки,
Будьте щасливі завжди!
Джерело: ОткрыткиОк
***
Пусть тают беды и печали,
И распускаются цветы.
Желаю, чтобы не скучали,
Пускай сбываются мечты.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
***
Вот уже весна настала,
Вот уже ей восемь дней,
Ярче солнце заблистало,
Сразу стало веселей.
С Восьмым марта поздравляю,
Пусть журчит повсюду смех,
И от всей души желаю
Быть тебе счастливей всех!
Джерело: ОткрыткиОк
***
Давно уж отшумела вьюга,
Птички галдят о своем.
Поздравляю, милая подруга,
С Международным женским днем!
Желаю нежности, любви,
Счастливо всегда живи,
Больше успехов и пиров,
Приятных встреч и сладких слов!
Прикольні листівки і поздоровлення у віршах на 8 березня
Зустрічаючи весну, хочеться веселитися і сміятися. А 8 березня – один з перших весняних свят. Багато чоловіків хочуть не просто привітати своїх коханих жінок, але і підняти їм настрій. Найкращій і коханій дівчині на світі завжди приємно приносити задоволення.
Пропонуємо смішні і жартівливі вірші, а також картинки, які можна відправити по інтернету або СМС. Вчителю або дочки листівку з приколом не пошлеш, а ось однокласниць і подругам – запросто.
Хай душу твою весна надихає,
Нехай розпускаються бруньки.
Хай збудеться все, що душа забажає,
Щоб так посміхалася, як сонечко, ти!
***
Девчонки, кошечки родные,
Имейте шубки дорогие,
Духи, колечки и подарки
В честь дня весны 8 Марта!
Пускай у каждой будет «кот»,
Не приносящий вам хлопот,
Чтоб проявлял о вас заботу
Не только в марте — круглый год!
***
Желаю, чтоб 8-го марта
Отметила ты лучше всех:
Чтобы был стол, цветы, подарки,
Чтоб к сроку муж домой успел.
Чтобы он сам все приготовил
Чтоб вынес мусор наконец,
На любовь легко настроил
И был в постели молодец!
Джерело: ОткрыткиОк
***
В светлый день 8 Марта
Пожелаю тебе карту!
Только карту не простую,
А кредитку золотую!
А в придачу к ней – мужчину
За рулем крутой машины.
Если этот идиот
Тебя замуж позовет,
Не мудри и не гадай,
«Да», – скорее отвечай!
***
Желаю в женский праздник:
Пусть жизнь тебя не дразнит,
Желанья выполняет,
Подарки посылает,
Защитит от стресса
И от набора веса,
Пусть тебя любовь поймает,
Бурной страстью опьяняет.
Джерело: ОткрыткиОк
Привітання з 8 березня для дітей
Діти швидко переймають традиції і хочуть діяти, як дорослі. І Міжнародний день – не виняток. Багато жінок і дівчата просто тануть від розчулення, коли маленький карапуз вручає їм листівку і зачитує привітання. Школярі ж поспішають привітати дівчаток-однокласниць та вчителів.
Дивіться короткі і довгі вірші для малят, а також дитячі зворушливі листівки, рядки з гумором на будь-який смак. Найменших краще заздалегідь потренувати, щоб вони не збентежилися і не збилися в самий відповідальний момент.
Джерело: ihappymama.ru
Прекрасный день 8 Марта!
Забыт журнал, забыта парта.
Сегодня все цветы для вас,
Улыбки близких каждый час.
Пусть вам удача улыбнется,
Плохое больше не вернется.
Пусть ваши сбудутся мечты.
Здоровья, счастья, доброты!
***
Милую свою мамулю
Поздравляю и целую!
Пусть улыбка засияет
И лица не покидает!
С 8 Марта, мамочка,
Ты порхай, как бабочка!
Держи здоровье крепким
На радость твоим деткам.
Джерело: ОткрыткиОк
***
Мама мне дарит
Игрушки, конфеты.
Но ее обожаю
Совсем не за это.
Она со мной всегда играет
Нам скучно вдвоём
Никогда не бывает.
Я открываю ей все секреты.
Но только люблю я
Ее не за это.
Люблю свою маму
Скажу я вам прямо.
Ну, просто за то,
Что она моя мама.
***
Сегодня мамин праздник
Весенний Женский день!
Обычно я проказник
Сегодня же - кремень!
С утра поздравлю маму,
Подарок подарю:
Послушным буду самым,
До завтра – не шалю!
Джерело: Ліза
***
Жіночий день рідну маму
Міцно-міцно обійму,
І букет великий дістану –
Ось як я тебе люблю!
Будь щаслива і весела,
Радуйся й пісні співай,
Хай біда минає тебе,
Я з тобою, пам`ятай!
Нагадаємо, привітання з 8 березня: гарні вірші для найближчих жінок.
Як повідомляла Politeka, які квіти категорично не можна дарувати жінкам на 8 березня.
Також Politeka писала про скасування 8 березня в Україні, з'явилося термінове заяву влади: що тепер буде.