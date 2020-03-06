Кожне 8 березня жителі України відзначають Міжнародний жіночий день – головний свято весни і краси. Чоловіки будуть дарувати прекрасній половині людства квіти, подарунки і привітання. Ми пропонуємо святкові листівки, які можна вручити мамі, бабусі, дружині, дівчині, сестрі, дочці, колезі, тещі, подрузі, колег чи просто знайомої жінки в 2020 році.

Красиві листівки і поздоровлення жінкам на 8 березня

В Україні є багато готових вітальних листівок в честь якого свята. Як правило, в них вже надруковані привітання. Залишається тільки вписати ім'я тієї красуні, якій вони адресовані.

Готові вірші і проза в таких листівках не завжди відповідають ситуації. Буває так, що в комплекті з гарним дизайном йдуть дуже банальні слова. Тому краще всього купувати “порожні” листівки і самостійно, від руки вписувати привітання. Рукописні рядки (навіть у прозі) завжди показує, що людина не просто схопив першу-ліпшу картонку в магазині, а витратив час і проявив незвичайну увагу до дівчини. Це завжди плюс для хлопця.

Не тільки чоловіки можуть робити сюрпризи на 8 березня. Жінки теж готують привітання свекрухи, вчитель, улюбленої тітки, хрещеної, подрузі або просто знайомим дівчатам. Найкрасивіше передасть побажання вірш.

Джерело: ОткрыткиОк

С Мартом Вас теплым и волнительным,

Самым ликующим, самым пленительным.

Желаем Вам счастья беспечного,

Самого доброго, самого вечного.

***

З днем 8 березня вітаємо!

Благ вам усіляких бажаємо,

Хай не старять вас роки,

Будьте щасливі завжди!

Джерело: ОткрыткиОк

***

Пусть тают беды и печали,

И распускаются цветы.

Желаю, чтобы не скучали,

Пускай сбываются мечты.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!

***

Вот уже весна настала,

Вот уже ей восемь дней,

Ярче солнце заблистало,

Сразу стало веселей.

С Восьмым марта поздравляю,

Пусть журчит повсюду смех,

И от всей души желаю

Быть тебе счастливей всех!

Джерело: ОткрыткиОк

***

Давно уж отшумела вьюга,

Птички галдят о своем.

Поздравляю, милая подруга,

С Международным женским днем!

Желаю нежности, любви,

Счастливо всегда живи,

Больше успехов и пиров,

Приятных встреч и сладких слов!

Прикольні листівки і поздоровлення у віршах на 8 березня

Зустрічаючи весну, хочеться веселитися і сміятися. А 8 березня – один з перших весняних свят. Багато чоловіків хочуть не просто привітати своїх коханих жінок, але і підняти їм настрій. Найкращій і коханій дівчині на світі завжди приємно приносити задоволення.

Пропонуємо смішні і жартівливі вірші, а також картинки, які можна відправити по інтернету або СМС. Вчителю або дочки листівку з приколом не пошлеш, а ось однокласниць і подругам – запросто.

Хай душу твою весна надихає,

Нехай розпускаються бруньки.

Хай збудеться все, що душа забажає,

Щоб так посміхалася, як сонечко, ти!

***

Девчонки, кошечки родные,

Имейте шубки дорогие,

Духи, колечки и подарки

В честь дня весны 8 Марта!

Пускай у каждой будет «кот»,

Не приносящий вам хлопот,

Чтоб проявлял о вас заботу

Не только в марте — круглый год!

***

Желаю, чтоб 8-го марта

Отметила ты лучше всех:

Чтобы был стол, цветы, подарки,

Чтоб к сроку муж домой успел.

Чтобы он сам все приготовил

Чтоб вынес мусор наконец,

На любовь легко настроил

И был в постели молодец!

Джерело: ОткрыткиОк

***

В светлый день 8 Марта

Пожелаю тебе карту!

Только карту не простую,

А кредитку золотую!

А в придачу к ней – мужчину

За рулем крутой машины.

Если этот идиот

Тебя замуж позовет,

Не мудри и не гадай,

«Да», – скорее отвечай!

***

Желаю в женский праздник:

Пусть жизнь тебя не дразнит,

Желанья выполняет,

Подарки посылает,

Защитит от стресса

И от набора веса,

Пусть тебя любовь поймает,

Бурной страстью опьяняет.

Джерело: ОткрыткиОк

Привітання з 8 березня для дітей

Діти швидко переймають традиції і хочуть діяти, як дорослі. І Міжнародний день – не виняток. Багато жінок і дівчата просто тануть від розчулення, коли маленький карапуз вручає їм листівку і зачитує привітання. Школярі ж поспішають привітати дівчаток-однокласниць та вчителів.

Дивіться короткі і довгі вірші для малят, а також дитячі зворушливі листівки, рядки з гумором на будь-який смак. Найменших краще заздалегідь потренувати, щоб вони не збентежилися і не збилися в самий відповідальний момент.

Джерело: ihappymama.ru

Прекрасный день 8 Марта!

Забыт журнал, забыта парта.

Сегодня все цветы для вас,

Улыбки близких каждый час.

Пусть вам удача улыбнется,

Плохое больше не вернется.

Пусть ваши сбудутся мечты.

Здоровья, счастья, доброты!

***

Милую свою мамулю

Поздравляю и целую!

Пусть улыбка засияет

И лица не покидает!

С 8 Марта, мамочка,

Ты порхай, как бабочка!

Держи здоровье крепким

На радость твоим деткам.

Джерело: ОткрыткиОк

***

Мама мне дарит

Игрушки, конфеты.

Но ее обожаю

Совсем не за это.

Она со мной всегда играет

Нам скучно вдвоём

Никогда не бывает.

Я открываю ей все секреты.

Но только люблю я

Ее не за это.

Люблю свою маму

Скажу я вам прямо.

Ну, просто за то,

Что она моя мама.

***

Сегодня мамин праздник

Весенний Женский день!

Обычно я проказник

Сегодня же - кремень!

С утра поздравлю маму,

Подарок подарю:

Послушным буду самым,

До завтра – не шалю!

Джерело: Ліза

***

Жіночий день рідну маму

Міцно-міцно обійму,

І букет великий дістану –

Ось як я тебе люблю!

Будь щаслива і весела,

Радуйся й пісні співай,

Хай біда минає тебе,

Я з тобою, пам`ятай!

Нагадаємо, привітання з 8 березня: гарні вірші для найближчих жінок.

Як повідомляла Politeka, які квіти категорично не можна дарувати жінкам на 8 березня.

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