Українців попередили про тривалі графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 серпня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 серпня вводять через планові ремонтні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

У Дніпропетровській області 12 серпня 2026 року в окремих населених пунктах заплановані роботи на електромережах. Через це споживачі за деякими адресами тимчасово залишаться без електроенергії. У частині населених пунктів перерва може тривати до 10 годин.

У селі Шевченківське планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. У цей час електроенергію тимчасово відключать за такими адресами:

Березова — 1–9

Софіївська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 28

У селі Радушне з 08:00 до 18:00 годиниобмеження електропостачання заплановані у різний час. Знеструмлять такі вулиці:

Весела — 1–7, 9–16

Вільна — 1–7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Лікарняна — 9, 9А, 20А

Мєндєлєєва — 31, 33, 35

Молодіжна — 1–6, 8–10

Південна — 1–7, 7А, 8–15

Шкільна — 1, 1А, 4, 6, 15

Щаслива — 3, 5–10, 12, 14

Водночас у місті Вільногірськ перерва в електропостачанні буде з 08:00–17:30 години. У цей період без світла можуть залишитися мешканці за адресами:

Центральна — 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А

бульвар Миру — 2, 4, 6, 8, 10

Молодіжна — 8, 34, 38, 38А, 55

Промислова — 18, 20

У селі Червона Колона планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. У графіку зазначені такі адреса:

Заводська — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50

У селі Жовте електропостачання тимчасово обмежать у проміжку з 08:00 до 18:00. Знеструмлення передбачене за такими адресами:

Цементників — 1–7, 10, 11, 13–15, 51, 53, 256, 269.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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