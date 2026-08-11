Мешканців Кіровоградської області закликають заздалегідь ознайомлюватися з графіками відключення світла на 12 серпня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 серпня будуть тривати багато годин через планові роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 серпня проводитимуться у кількох населених пунктах, а тривалість знеструмлення залежатиме від конкретної ділянки електромережі. Мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь врахувати графік, зарядити мобільні телефони та павербанки, а також спланувати використання побутової техніки.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», у селі Бірки електропостачання планують обмежити з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили такі адреси:

Сергія Горбатенка — 1, 10, 13, 15, 18, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 5А, 6, 7, 8, 9.

Лесі Українки — 1, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129, 13–16, 19, 1А, 2, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35–37, 39, 4, 42–46, 48, 52, 54–56, 6, 61, 63–65, 71, 76–78, 7А, 80, 81, 83–86, 88, 89, 9, 90, 91, 93, 96, 98, 99.

Дружби — 1, 11, 12, 20, 3, 4, 5, 8, 9.

Калиновий — 1, 11, 2, 3, 5, 7.

Підлісна — 10–14, 18, 19, 2, 21, 22, 27, 27А, 28–35, 37, 38, 38А, 39, 3А, 4, 40–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96.

Центральна — 1, 10–13, 15–19, 1А, 2, 20–24, 26–30, 32–34, 36–41, 43, 44, 46–48, 5, 53, 55–59, 6, 60–66, 7, 70, 71, 73, 8, 89, 9.

Тараса Шевченка — 1, 10–12, 14, 15, 17–19, 2, 21–27, 29–32, 34, 36–41, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 52–56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 9.

Набережна — 10, 11, 12, 16, 2.

Андрія Зінов'єва — 1, 10–19, 2, 20–29, 3, 31–40, 42, 44, 5–9.

Миколаївська — 1, 10, 10А, 12–17, 19, 2, 20–26А, 28, 3, 30, 34–37, 3А, 3Б, 4, 45–47, 4А, 4В, 50, 51, 6, 7, 7Б, 8, 8А.

У селі Вищі Верещаки електроенергію планують відключити з 09:00 до 18:00. Електрику вимикатимуть за наступними адресами:

пров. Перемоги — 1, 15, 3, 4, 6, 8.

Перемоги — 32, 34, 55, 57.

У населеному пункті Олександрівка знеструмлення триватиме довше, ніж у першому часовому проміжку — з 09:00 до 18:00. Окрім раніше зазначеної Берегової, до графіка потрапили ще дві локації.

Берегова — 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 5, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9

пров. Хутірський — 10, 11, 12, 13, 15, 17, 1А, 2, 2 А, 3, 5, 7, 8, 9

Хутірська — 1, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120А, 122, 122 А, 126 А, 128, 130, 132, 138, 14, 14 А, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96

У населеному пункті Деріївка електропостачання обмежать з 09:00 до 18:00. Роботи торкнуться кількох вулиць:

Травнева — 10, 12–15, 17, 3, 4, 4А, 6, 8, 9.

Слизькоуха — 10–19, 4–8.

Нагірна — 1, 4.

Єруха — 1-ж, 10, 10А, 12–16, 18, 19, 1А, 20, 20-А, 22, 23, 26, 3, 31, 31А, 33–35, 38, 39, 41, 4А, 5–9.

пров. Кодака — 10, 12, 12А, 4, 5А, 6–9.

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