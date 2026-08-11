Українцям варто ознайомитися з графіками відключення світла у Вінницькій області на 12 серпня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 серпня триватимуть за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

12 серпня 2026 року електроенергія тимчасово буде відсутня за низкою адрес у кількох населених пунктах області. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 серпня триватимуть через планові ремонтні роботи.

За даними АТ «Вінницяобленерго», з 10:00–16:00 години у селі Сиваківці тимчасові обмеження електропостачання стосуватимуться мешканців вулиць:

Вишнева — 3, 8, 10, 24

Вінницька — 1, 1/89, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 60Г, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Вовчка — 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Деснянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Квітнева — 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна — 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48

Новоселів — 1, 1/39, 1А, 2А, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 31, 33, 34

Озерна — 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 17

Польова — 20

Річкова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24

Сонячна — 2Д, 3, 11

Центральна — 1, 1/46, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62

У селі Ганнів з 08:30–17:00 години планується відключення на вулицях:

Миру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

пров. Миру — 4

Значний перелік адрес охоплює село Славна. Тут тимчасові обмеження електропостачання з 08:30–17:00 години заплановані на таких вулицях:

Зелена — 1, 2, 3, 5–11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17–21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52 та 54.

Коцюбинського — 3–9, 11, 12, 14, 15, 22, 24.

Молодіжна — 1, 3–9, 11–15.

Набережна — 2, 3, 6–9А, 11, 13, 15, 17–22, 24, 25, 31, 33–35, 37, 45, 46 та 49.

Пирогова — 2–15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 та 47.

Садова — 1–8, 10–14 та 16.

Соборна — 1, 3–8, 10–17, 19–21, 23–28, 33–35, 35А та 61.

Шевченка — 1–15, 17–20, 22–25, 27, 29, 30, 32 та 34.

Шкільна — 1, 1/17, 3–9, 11, 13–15 та 17.

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