Складено планові графіки відключення світла, що триватимуть у Полтавській області на 12 та 13 серпня.

У Полтавській області 12 та 13 серпня 2026 року заплановані додаткові графіки відключення світла на багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 та 13 серпня пов'язані з проведенням необхідних робіт на електромережах, тому мешканцям населених пунктів, які потрапили до відповідного переліку, варто заздалегідь врахувати зазначені години.

У середу, 12 серпня, тимчасові обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 17:00. У селі Забрідки без електроенергії протягом зазначеного періоду можуть залишитися споживачі за такими адресами:

Озерна — 1, 2, 4.

Польова — 1, 3, 5.

Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29.

пров. Федірцівський — 1, 2, 3, 5.

Овксентія Бужинського — 2Г.

У селищі Нові Санжари електропостачання також планують обмежити з 08:00 до 17:00. До переліку адрес увійшли:

Дубініна — 2, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10, 12, 14, 16.

Зарічанська — 20.

пров. Іллі Писаренка — 1, 3, 4.

Лялі Убийвовк — 1А, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

пров. Лялі Убийвовк — 2, 2А, 4, 6.

пров. Мусія Кононенка — 1, 4, 4А.

Надії — 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Н. Курченко — 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

У четвер, 13 серпня, роботи на електромережах продовжаться вже за іншими адресами Полтавської області. У Харсіках електроенергію планують відключити з 08:00 до 16:30. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Гудимівка — 33, 35, 36, 40.

Загора — 2А, 3Б.

Полона — 10, 19.

У селі Постав-Мука тимчасове знеструмлення заплановане з 08:30 до 16:30. До переліку потрапили будинки на двох вулицях.

Будівська — 37, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 59А, 60, 61.

Підгірська — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 13, 16, 18.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

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