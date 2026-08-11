Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 серпня не передбачає значних опадів.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 серпня показує переважно сухий період без істотних опадів, пише Politeka.net.

На старті тижня буде до +27°C, а ближче до завершення спека посилиться до +33°C.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У середу, 12 серпня, вночі очікується близько +25…+27°C. Вдень повітря прогріється до +27°C. Ранок буде ясним, проте після обіду небо затягнуть хмари. Дощу не передбачається.

Четвер, 13 серпня, мине без опадів. Температура вночі становитиме +17°C, вранці — близько +17°C, а вдень — до +24°C. Небо залишатиметься ясним протягом доби.

У п’ятницю, 14 серпня, вночі буде близько +16°C, удень — до +23°C. Перша половина дня очікується безхмарною, після обіду з’явиться хмарність. Опади малоймовірні.

Субота, 15 серпня, принесе до +24°C удень. Вранці та ввечері збережеться ясна погода, вдень можливе збільшення хмарності. Температура вночі опуститься до +16°C.

У неділю, 16 серпня, стане тепліше. Вночі прогнозують +18°C, вранці — +20°C, після обіду — до +27°C. Протягом дня очікується ясне небо та відсутність опадів.

Понеділок, 17 серпня, стане одним із найтепліших днів періоду. Вночі буде близько +17°C, вранці — +24°C, а вдень температура підніметься до +31°C. Погода залишатиметься ясною.

Найвищий показник очікується у вівторок, 18 серпня. Після +19°C вночі та +25°C вранці стовпчики термометрів покажуть до +33°C. Увесь день прогнозують ясне небо без опадів.

Отже, тиждень у регіоні пройде переважно сухо. Після помірного тепла на початку періоду температура поступово зростатиме, досягнувши максимуму 18 серпня.

Загалом прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 серпня не передбачає значних опадів, водночас наприкінці періоду варто очікувати повернення літньої спеки.

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