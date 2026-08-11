Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 12 по 18 серпня вказує на переважно сухі умови та поступове посилення спеки.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 12 по 18 серпня передбачає переважно сухі та ясні дні, пише Politeka.net.

На початку періоду температура буде помірною, однак ближче до завершення тижня повітря прогріється до +32°C.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У середу, 12 серпня, вночі очікується близько +21…+23°C, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25°C. Вранці можливий невеликий дощ, після чого небо проясниться. Імовірність опадів у денні години не перевищить 2%.

Четвер, 13 серпня, буде прохолоднішим. Температура вночі становитиме близько +15°C, вранці — +18°C, а вдень — до +23°C. У другій половині дня хмарність посилиться, проте істотних опадів синоптичні дані не прогнозують.

У п’ятницю, 14 серпня, місто очікує ясний день. Вранці буде близько +17°C, після обіду — приблизно +21°C. Нічна температура знизиться до +13°C.

Субота, 15 серпня, також мине без дощу. Вночі температура опуститься до +13°C, удень повітря прогріється до +24°C. Протягом доби небо залишатиметься практично безхмарним.

У неділю, 16 серпня, стане тепліше. Після нічних +16°C температура вдень підніметься до +29°C. Ранкові та вечірні години будуть ясними, тоді як удень можлива хмарність. Опадів не очікується.

На початку нового робочого тижня спека посилиться. У понеділок, 17 серпня, після +16°C вночі повітря прогріється до +31°C. Протягом доби збережеться ясна погода, ймовірність опадів залишатиметься мінімальною.

Найспекотнішим днем прогнозованого періоду стане вівторок, 18 серпня. Вранці температура становитиме близько +24°C, а вдень сягне +32°C. Увечері очікується близько +25°C. День мине переважно ясно, хоча ввечері ймовірність опадів зросте до 8%.

Таким чином, погодна картина в Харкові змінюватиметься від помірного тепла до літньої спеки. Найвищі показники припадуть на 17–18 серпня, коли температура вдень перевищить +30°C.

Для мешканців регіону це означає сухий період із поступовим підвищенням температури. За наведеними даними, суттєвих опадів протягом більшості днів не передбачається.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 12 по 18 серпня вказує на переважно сухі умови та поступове посилення спеки.

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