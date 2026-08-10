Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області у такому разі може супроводжуватися подорожчанням окремих овочів.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може посилитися через аномальну спеку та тривалу відсутність опадів, які цього літа охопили значну частину Європи, пише Politeka.net.

Найбільші ризики виникли для овочівництва. Високі температури та пересихання ґрунту ускладнюють вирощування культур, яким потрібні регулярне зволоження й стабільні погодні умови.

Літо 2026 року стало одним із найспекотніших за останні десятиліття. У низці європейських країн температура тривалий час тримається вище звичних показників, а кількість опадів залишається недостатньою.

Через нестачу вологи рослини зазнають значного стресу. Спека уповільнює ріст, негативно впливає на цвітіння та формування плодів. У найскладніших випадках посіви починають передчасно всихати.

Аграріям доводиться коригувати прогнози щодо майбутнього збору. Щоб урятувати культури, господарства збільшують обсяги поливу, застосовують додаткові агротехнічні методи та впроваджують засоби захисту від перегрівання.

Однак додаткові заходи потребують значних витрат. На тлі нестачі води традиційне зрошення в окремих районах стає менш ефективним, а собівартість вирощування овочів зростає.

Зменшення врожаю водночас скорочує потенційний дохід фермерів. За менших обсягів реалізації їм складніше компенсувати витрати на насіння, добрива, пальне, електроенергію, засоби захисту та оплату праці.

Найбільш уразливими залишаються невеликі й середні господарства. Вони часто мають обмежені фінансові резерви та працюють із невисокою рентабельністю.

Якщо спека й посуха триватимуть, частина таких підприємств може зіткнутися із серйозними фінансовими проблемами. Це здатне скоротити виробництво овочів, вплинути на зайнятість у сільській місцевості та зменшити пропозицію на ринку.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області у такому разі може супроводжуватися подорожчанням окремих овочів, адже витрати на їх вирощування зростають, а доступні обсяги врожаю зменшуються.

Джерело: AgroWeek

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