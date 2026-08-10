Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 11 по 17 серпня свідчить про переважно стабільні умови.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє переважно сухі дні, ясне небо та помірне тепло, хоча на старті періоду можливий невеликий дощ, пише Politeka.net.

У вівторок, 11 серпня, температура вночі становитиме близько +19…+20 °C, а вдень повітря прогріється до +31 °C. Ранок буде хмарним, удень не виключений слабкий дощ. До вечора опади припиняться.

12 серпня очікується сонячна погода без опадів. Уночі та вранці термометри покажуть близько +21 °C, після обіду — до +25 °C. Вітер посилиться до 4,6 м/с.

У четвер, 13 серпня, стане прохолодніше. Нічна температура опуститься до +15 °C, вдень прогнозують близько +23 °C. Ранок і вечір будуть ясними, у денні години з’явиться хмарність. Дощів не передбачається.

14 серпня погода залишиться сухою та переважно ясною. Вночі очікується +13 °C, вранці — близько +17 °C, після обіду — до +22 °C. Хмари можуть ненадовго закрити сонце.

Субота, 15 серпня, принесе невелике потепління. Вночі буде близько +13 °C, удень — до +24 °C. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня, істотних опадів не прогнозують.

16 серпня температура знову підвищиться. Після прохолодної ночі з показниками близько +15 °C стовпчики термометрів удень піднімуться до +29 °C. Погода буде сонячною та сухою.

Завершення періоду, 17 серпня, стане одним із найтепліших. Уночі очікується +16 °C, уранці — близько +23 °C, а вдень температура сягне +31 °C. Опадів синоптичні дані не передбачають.

Загалом прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 11 по 17 серпня свідчить про переважно стабільні умови: короткий епізод можливого дощу припаде на початок періоду, після чого встановиться суха погода з поступовим потеплінням.

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