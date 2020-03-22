В неділю, 22 березня в Києві та інших областях України раптом пішов сніг
Про це повідомляє Politeka.net
Таке рідке явище захопило жителів столиці і вони щосили почали ділиться вражаючими кадрами погодного явища в соцмережах. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
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На кадрах видно, як сніг падає великими сніжинками і вкриває землю щільним шаром.
Також сніг пішов в інших містах Київської області.
"Прокидаєшся вранці, дивишся у вікно а там сніг лежить...", - пишуть у соцмережах.
Мешканці Чернігова також діляться знимками дивного погодного явища.
Крім того, справжня зима в горах на Закарпатті. Наприклад, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря досягла -13 °С. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Фейсбук.
«Укравтодор» повідомив, що на 06.00 опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях, сніг з дощем в Чернівецької, Хмельницької та Харківській. Температура повітря коливалася: 1−5 °З заході, -2 …+3 °З півночі, +2 …+8 °С центрі, на півдні і сході.
На перевальних ділянках доріг в Карпатах висота снігового покриву становила від 3 до 15 див.
А тим часом синоптики придупреждали про похолодання і прогнозували, що 22 березня в Україні йтиме мокрий сніг, на півдні та сході з дощем. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно - східний, 9-14 м/с; на південно - сході південно - західний, 5-10 м/сек. Температура вночі близько 0 , в західних областях 1-5 морозу, вдень 1-6 тепла; у Південній і південно-східній частинах вночі 2-7 , вдень 5-10 тепла.
У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 3-8 морозу.
У Києві та області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, варто очікувати похолодання і мокрого снігу. Вдень стовпчик термометра покаже 2-4 тепла. А от вночі похолодає аж до 0 градусів.
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