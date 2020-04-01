У суботу, 8 квітня, українці зможуть спостерігати за супермісяцем – найяскравішим та найкрасивішим повним місяцем 2020 року
Рожевий Місяць ми зможемо побачити в ніч з 7 на 8 квітня. Яскравіше усього він буде світити під ранок. Астрологи ставляться до цього астрономічного явища дуже серйозно, переконуючи, що воно може серйозно впливати на життя людей.
Квітневий супермісяць пройде в зодіакальному сузір'ї Терези. Астрологи називають цей день енергетично потужним. Як відомо, повний Місяць наділяють містичними і магічними властивостями, а Супермісяць вважають ще більш важливим днем. Згідно з народними повір'ями, у цей день можна змінити своє життя, якщо загадати правильне бажання.
Астрологи зазначають, що цей день чудово підходить для творчості, самокопання. В цей день потрібно приділити час собі і пошукати відповіді на питання про своє життя і плани на майбутнє.
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Цей день, однак, не підходить для важливих справ і рішень. Під час повного місяця не радять займатися важливими справами і проектами на роботі, звільнятися чи просити про підвищення, починати нові проекти і справи, займатися фінансовими питаннями. Щоб уникнути фінансових втрат, цей день астрологи радять посвітити вирішенню накопичених старих завдань. Крім цього, в супермісяць потрібно уникати сварок і конфліктів з людьми.
До речі, в 2020 році українці зможуть спостерігати ще 10 повних місяців. Найближчий повний місяць після рожевого місяця відбудеться 7 травня. Ми побачимо на небі «Квітковий місяць», а 5 червня – «Полуничний».
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