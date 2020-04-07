Відомий артист і шоумен Андрій Данилко подискутував на тему мовного питання в Україні
Так, в інтерв'ю для видання Обозреватель він заявив, що незалежно від мови в повсякденному житті, української чи російської, людина може бути справжнім патріотом України. Однак громадяни країни зобов'язані знати державну мову.
"Патріот. Це слово стільки сьогодні використовують у маніпуляціях. Саме використовують. Я патріот. Але не хочу вживати це слово, воно ніби замащена", - вважає Данилко.
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Артист також зазначив, що його патріотизм укладається насамперед у почутті любові.
"Я люблю своїх людей, люблю Україну і все хороше, що тут відбувається. Я пишаюся тим, що я українець. І не в мові, тут справа. А у відношенні. Якщо ти у вишиванці грабуєш країну - це патріотизм? Або зіштовхуєш людей, але при цьому говориш українською мовою? Це теж патріотизм?", - запитав він.
У ході бесіди співак зазначив, що вважає обов'язком громадян України знати державну мову.
Також раніше повідомлялося, що український артист Андрій Данилко, який виступає в ролі ексцентричної співачки Вєрки Сердючки, нещодавно дав інтерв'ю, в якому проговорився про цікаве.
Так, на питання про більш близьких відносинах між Данилко і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно".
Нагадаємо, Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї.
Як повідомляла Politeka, "немая" дівчина Вєрки Сердючки раптово заговорила і видала всю правду про зірку.
Також Politeka писала, що продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка.