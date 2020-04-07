Відомий артист і шоумен Андрій Данилко подискутував на тему мовного питання в Україні

Так, в інтерв'ю для видання Обозреватель він заявив, що незалежно від мови в повсякденному житті, української чи російської, людина може бути справжнім патріотом України. Однак громадяни країни зобов'язані знати державну мову.

"Патріот. Це слово стільки сьогодні використовують у маніпуляціях. Саме використовують. Я патріот. Але не хочу вживати це слово, воно ніби замащена", - вважає Данилко.

Артист також зазначив, що його патріотизм укладається насамперед у почутті любові.

"Я люблю своїх людей, люблю Україну і все хороше, що тут відбувається. Я пишаюся тим, що я українець. І не в мові, тут справа. А у відношенні. Якщо ти у вишиванці грабуєш країну - це патріотизм? Або зіштовхуєш людей, але при цьому говориш українською мовою? Це теж патріотизм?", - запитав він.

У ході бесіди співак зазначив, що вважає обов'язком громадян України знати державну мову.

Також раніше повідомлялося, що український артист Андрій Данилко, який виступає в ролі ексцентричної співачки Вєрки Сердючки, нещодавно дав інтерв'ю, в якому проговорився про цікаве.

Так, на питання про більш близьких відносинах між Данилко і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно".