Вона вважає півострів українським лише в своїй свідомості

Балерина Анастасія Волочкова визнала "референдум" і анексію Криму законними

За її словами, "Крим зробив свій вибір", але в її свідомості він буде асоціюватися з Україною.

"Крим був частиною України, і я хочу пояснити, що він в моїй свідомості завжди буде асоціюватися з Україною. Я ніколи не припускала, що на цій землі взагалі можуть відбуватися такі жахливі суперечності, які можуть посваритися наші народи", - зазначила вона.

Але тут же зазначила, що приєднання півострова до РФ "всі чекали".

"Тепер Крим став частиною Росії. Неможливо не рахуватися з тим фактом, що багато людей цього довго чекали. Я вірю, що рішення жителів Криму благотворно вплине на їхнє життя", - впевнена співачка.

Крім того, вона вважає, що країнам потрібно примиритися.

"Наша країна завжди надавала дружню підтримку Україні. Таку, яку не надасть жодна країна світу! На мій погляд, саме артисти своєю творчістю і добротою можуть об'єднати і згуртувати людей в такий неоднозначний час... У найскладніший для наших країн період ми повинні згуртуватися і не піддаватися на провокації", - зазначила вона.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернуто Україні. За її словами, можливо треба провести референдум.

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