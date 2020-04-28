Російський естрадний співак Авраам Руссо поділився думкою щодо взаємин Росії та України

Так, співак вважає, що ніякого братства між країнами не буде, принаймні, в найближчі роки.

"Відносини Росії і України - це питання часу. Через 10 років в Україні буде добре. Питання, що буде між народами? Братства найближчим часом не буде. Там дуже багато крові. На жаль, це сталося. Факт залишається фактом. Але у них не буде супер, але буде стабільність, однозначно. Україна ніколи не стане частиною Росії, це можна зробити тільки почавши війну", - заявив Руссо.

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«Не можна любити державу, але закони треба дотримуватися, інакше все розвалиться, і батьківщина твоя теж не виживе.

А якщо ти проти батьківщини, своєї землі, свого народу, якщо ти з ворогами, колаборацію з ними робиш, якщо ти зустрічаєш умовного Гітлера і кажеш «це правильно», якщо більше 90% народу за те, що Крим наш, тому що це історично. Скільки там російської крові пролито, ми його не віджали, а у нас його забрали, поцупили поза законом», - заявив скандальний співак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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