Безкоштовне житло для ВПО на Закарпатті — одна з тем, яку Politeka висвітлювала нещодавно. Тепер увага до Мукачева: виконавчий комітет міської ради затвердив тарифи на платне паркування автомобілів, яке стартує вже 9 вересня.
Рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 8 вересня. Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міськради, платне паркування діятиме на шести ділянках у центральній частині міста.
Скільки коштуватиме паркування
Вартість однієї години паркування становитиме 30 гривень. Сплачувати доведеться лише у робочі дні — з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00. У вихідні та у вечірній час паркування на цих майданчиках залишатиметься безкоштовним.
Де саме запрацюють платні майданчики
Нові тарифи поширюються на такі ділянки у центрі Мукачева:
- вулиця Михайла Грушевського (від вулиці Чулея Олександра до вулиці Жупана Василя);
- вулиця Михайла Грушевського (до повороту вулиці Вітенбергера Миколи);
- вулиця Ярослава Мудрого (до кругової розв'язки);
- вулиця Ілони Зріні (до повороту вулиці Берегівська);
- вулиця Соборна;
- вулиця Яноша Недецеї (до вулиці Зайця Володимира).
Окрім цих локацій, у Мукачеві вже діють платні парковки на вулицях Миру та Олександра Духновича. Оператором паркування на території громади визначили комунальне підприємство «Мукачівпастранс».
Що важливо знати водіям
Тарифи вступають у дію з 9 вересня, тож уже з середи водіям, які залишатимуть автівки на згаданих центральних вулицях у робочий час, доведеться сплачувати за паркування. Перед тим як залишити машину, варто звернути увагу на інформаційні знаки та розмітку, щоб уникнути штрафу за неоплачене паркування.