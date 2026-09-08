У Мукачеві затвердили тарифи на платне паркування: година на шести нових майданчиках у центрі міста коштуватиме 30 гривень. Тарифи почнуть діяти вже з 9 вересня.

Безкоштовне житло для ВПО на Закарпатті — одна з тем, яку Politeka висвітлювала нещодавно. Тепер увага до Мукачева: виконавчий комітет міської ради затвердив тарифи на платне паркування автомобілів, яке стартує вже 9 вересня.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 8 вересня. Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міськради, платне паркування діятиме на шести ділянках у центральній частині міста.

Скільки коштуватиме паркування

Вартість однієї години паркування становитиме 30 гривень. Сплачувати доведеться лише у робочі дні — з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00. У вихідні та у вечірній час паркування на цих майданчиках залишатиметься безкоштовним.

Де саме запрацюють платні майданчики

Нові тарифи поширюються на такі ділянки у центрі Мукачева:

вулиця Михайла Грушевського (від вулиці Чулея Олександра до вулиці Жупана Василя);

вулиця Михайла Грушевського (до повороту вулиці Вітенбергера Миколи);

вулиця Ярослава Мудрого (до кругової розв'язки);

вулиця Ілони Зріні (до повороту вулиці Берегівська);

вулиця Соборна;

вулиця Яноша Недецеї (до вулиці Зайця Володимира).

Окрім цих локацій, у Мукачеві вже діють платні парковки на вулицях Миру та Олександра Духновича. Оператором паркування на території громади визначили комунальне підприємство «Мукачівпастранс».

Що важливо знати водіям

Тарифи вступають у дію з 9 вересня, тож уже з середи водіям, які залишатимуть автівки на згаданих центральних вулицях у робочий час, доведеться сплачувати за паркування. Перед тим як залишити машину, варто звернути увагу на інформаційні знаки та розмітку, щоб уникнути штрафу за неоплачене паркування.