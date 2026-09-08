Робота в Харківській області стає реальністю для безробітних — у Харкові запускають проєкт «Шлях можливостей 2.0», який дасть змогу безкоштовно й швидко опанувати дефіцитну робітничу професію та одразу отримати гарантовану пропозицію від роботодавця. Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Харківські підприємства місяцями не можуть закрити вакансії, попри високі зарплати. За даними KHARKIV Today, зварювальник у місті може отримувати до 50 000 гривень на місяць, слюсар — щонайменше 35 000 гривень. Для порівняння, середня зарплата в регіоні становить 24 656 гривень. Але через війну, мобілізацію та переїзд людей у безпечніші регіони таких фахівців критично бракує.

Найбільший дефіцит, за словами директора Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Олександра Котукова, спостерігається серед електромонтерів, токарів, електрозварників, сантехніків, мулярів, автослюсарів та операторів верстатів із програмним керуванням. Торік роботодавці подали 187 вакансій електромонтерів, але заповнити вдалося лише 61 — тобто 32%. За деякими спеціальностями рівень заповнення цього року становить від 14%.

Натомість на початок 2026 року на обліку в Харківському обласному центрі зайнятості перебувало близько 21,3 тисячі безробітних — і це лише офіційно зареєстровані. Їхні спеціальності часто не затребувані на ринку, тож «Український благодійний альянс» вирішив перевчати людей під конкретні вакансії.

Головна відмінність проєкту — рух від роботодавця. «Ми хочемо дійти до 100% працевлаштованих людей, тому спершу отримуємо підтверджену вакансію, потім шукаємо людей і розробляємо програму, знайомимо учасників із роботодавцем — і лише після цього починається навчання», — пояснив голова «Українського благодійного альянсу» Олексій Курцев. Участь у проєкті вже підтвердили 19 потенційних роботодавців.

Навчатимуть на базі Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості. Обрати можна один із шести напрямків: зварювання, електромонтаж, будівельні та ремонтні роботи, столярна й меблева справа, монтажні та сервісні роботи або автомобільний транспорт. Фінансує навчання Nova Ukraine — благодійна організація зі США.

Хто може долучитися

Проєкт розрахований на всіх, хто шукає роботу: і на людей старше 45 років, і на молодь, яка вперше виходить на ринок праці. Особливо актуально це для жінок — саме вони складають 76% усіх безробітних Харківської області. Організатори кажуть, що готові до того, що курсантками будуть переважно жінки, і всі 19 роботодавців це підтримують. Обмеження можуть бути лише індивідуальними: деякі спеціальності передбачають робочий день на ногах або роботу на висоті.

Коли старт і як записатися

Навчання стартує у жовтні 2026 року. Теорію викладатимуть онлайн, практику — у майстернях коледжу та безпосередньо на виробництвах. Триватиме воно від двох до 12 тижнів і завершиться стажуванням у роботодавця. Щоб долучитися, достатньо заповнити анкету за посиланням проєкту: там є окремі форми і для тих, хто шукає роботу, і для тих, кому потрібні працівники.

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