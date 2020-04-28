Российский эстрадный певец Авраам Руссо поделился мнением относительно взаимоотношений России и Украины

Так, певец считает, что никакого братства между странами не будет, по крайней мере, в ближайшие годы.

"Отношения России и Украины- это вопрос времени. Через 10 лет в Украине будет хорошо. Вопрос, что будет между народами? Братства в ближайшее время не будет. Там очень много крови. К сожалению, это случилось. Факт остается фактом. Но у них не будет супер, но будет стабильность, однозначно. Украина никогда не станет частью России, это можно сделать только начав войну", - заявил Руссо.

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«Можно не любить государство, но законы-то нужно соблюдать, иначе все развалится, и родина твоя тоже не выживет.

А если ты против родины, своей земли, своего народа, если ты с врагами, коллаборацию с ними делаешь, если ты встречаешь условного Гитлера и говоришь «это правильно», если более 90% народа за то, что Крым наш, потому что это исторически. Сколько там русской крови пролито, мы его не отжали, а у нас его забрали, своровали вне закона», - заявил скандальный певец.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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