Російський співак Лев Лещенко, який підписав лист на підтримку дій Путіна по анексії Криму, зробив скандальну заяву про Україну

Лев Лещенко виправдовував свій підпис кремлівською байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Співак зазначив, що він стежить за новинами, а головне - довіряє російським ЗМІ.

"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогоднішній день мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам", - вважає співак.

Раніше ми писали, що український співак Віталій Козловський зробив винними у всіх бідах України людей, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.

До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це та людина, яка заробляє гроші на війни в Україні.

"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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