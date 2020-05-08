Українська екс-чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова встала на захист боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка





Як передає Politeka.net, пост в підтримку спортсменів, які потрапили на сайт "Миротворець" вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас. Вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій, що відбуваються на Сході", - зазначила вона і додала, що незважаючи ні на що, Усик і Ломаченко - патріоти України.

"Їх любов до України може бути інша, ніж у творців Миротворця, але я абсолютно точно знаю, що вони люблять Україну, що вони цінують і з трепетом ставляться до нашої національної символіки, що вони пишаються, що народилися на цій землі і виховувалися в українських традиціях", - зазначила Шатернікова.

Вона впевнена, що градус ненависті в світі зашкалює, а ненависть породжує ненависть.

"І чим більше люди будуть сіяти ненависть з різних причин - релігія, національність, культурні відмінності, сексуальні уподобання і тд, тим менше шансів у людства жити в радості і мирі", - зазначила колишня спортсменка і закликала припинити це.

"Люди, схаменіться! Перестаньте ділити людей на патріотів і не патріотів, на «за Зеленського» і «за Порошенка», на чорних і білих, лідерів і не лідерів. Подивіться на світ очима любові, а не ненависті очима. Шукайте шлях до Світла!", - уклала вона.

Нагадаємо, що українським боксерам вже запропонували російське громадянство, в зв'язку з попаданням на сайт "Миротворець."

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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