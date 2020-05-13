Український співак Олександр "Фоззі" Сидоренко розповів, якою бачить ситуацію в країні

На його думку, ймовірно, десь на небі до українців дуже добре ставляться. Це диво, що країна зуміла вижити після нападу російських військ.

Таку думку він висловив в YouTube-передачі "Зе Інтерв'юер" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Задоволеним бути неможливо. Це не в людській природі, і не в природі українця бути задоволеним. Але на даному етапі, маючи якусь інформацію з війни, можна вважати, це диво, що Україна встояла на Донбасі. Я вірю, що там хтось на небі добре ставиться до українців", - відповів він на питання інтерв'юера про ситуацію в країні і вказав на небо.

При цьому музикант підкреслив, що зараз ситуація в країні не найгірша з тих, які могли б скластися.

"Зараз в країні не найгірший варіант, тому що були різні сценарії. Звичайно, людина прагне абсолюту. Хочеться, щоб корупція зникла. Але це неможливо, вона існує практично скрізь", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) зробив заяву про війну на Донбасі.На його думку, в українського народу є характер для зачищення ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього, залишається лише перейти до дій.

"Будь-яка війна абсурдна, але коли тварі зі стволами приходять до тебе в будинок, їх потрібно знищити. Навіть якщо хтось із них пробрався у Верховну Раду і прикривається депутатською скоринкою. Характер на зачистку країни від ворога і зовнішнього, і внутрішнього у нас є треба робити!" - заявив музикант.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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