Українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала президента Володимира Зеленського через блокування російських сайтів

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гнівний пост на своїй сторінці в Facebook.

15 травня закінчився термін заборони на доступ до російських сайтів і соціальних мереж, який ввів ще Петро Порошенко. Лариса Ніцой поскаржилася, що ще до цієї дати ресурси були розблоковані.

"Пане Зеленський! Ви чергове брехло? Ваша зелена влада брехлива?

Чому до всіх російських сайтів уже відкритий вільний доступ? Термін заборони (15 травня) ще не закінчився – доступ до московитських ресурсів "крапка.ru" повністю відкритий", - заявила письменниця.

Лариса Ніцой вирішила дати Володимиру Зеленському урок, як школяреві. Вона призвела алегорію про два дерева, одне з яких виросло великим і заважало розвиватися іншого, поки не поставили паркан. На думку Ніцой, Володимир Зеленський зламав огорожу і поставив під загрозу українські ресурси.

"Слабке дерево – це ми, українці, наші сайти і наш публічний простір. Сильне дерево – це московити. Вони своє завжди плекали, а нас ламали. Глушили своєю пишною кроною. Але! Варто було наш, український публічний простір відгородити від московистського (поставити умовний паркан, заблокувати), як наш простір одразу розквітнув. А ви ставите наш розквіт під загрозу! То ж тепер без алегорії. Пряме запитання. Ви надурили народ, пане Зеленський? Ви чергове брехло? Політик, який «пи*дить»?", - написала Лариса Ніцой.

Варто відзначити, що незабаром після посту Лариси Ніцой, президент продовжив блокування російських ресурсів ще на три роки. 14 травня Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження РНБО, хоча раніше виступав проти заборони.

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