Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за блокировки российских сайтов

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала гневный пост на своей странице в Facebook.

15 мая истек срок запрета на доступ к российским сайтам и социальным сетям, который ввел еще Петр Порошенко. Лариса Ницой пожаловалась, что еще до этой даты ресурсы были разблокированы.

"Господин Зеленский! Вы очередное брехло? Ваша зеленая власть лжива? Почему ко всем российским сайтам уже открыт свободный доступ? Срок запрета (15 мая) еще не закончился - доступ к московитских ресурсов "крапка.ru" полностью открыт", - заявила писательница.

Лариса Ницой решила преподать Владимиру Зеленскому урок, как школьнику. Она привела аллегорию про два дерева, одно из которых выросло большим и мешало развиваться другому, пока не поставили забор. По мнению Ницой, Владимир Зеленский сломал ограждение и поставил под угрозу украинские ресурсы.

"Слабое дерево - это мы, украинцы, наши сайты и наш публичное пространство. Сильное дерево - это московиты. Они свое всегда лелеяли, а нас ломали. Глушили своей пышной кроной. Но! Стоило наше, украинское публичное пространство оградить от московистського (поставить условный забор, заблокировать), как наше пространство сразу расцвело. А вы ставите наш расцвет под угрозу! Поэтому теперь без аллегории. Прямой вопрос. Вы обманули народ, господин Зеленский? Вы очередное брехло? Политик, который "пи*дит"?", - написала Лариса Ницой.

Стоит отметить, что вскоре после поста Ларисы Ницой, президент продлил блокировку российских ресурсов еще на три года. 14 мая Владимир Зеленский подписал соответствующее распоряжение СНБО, хотя раньше выступал против запрета.

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