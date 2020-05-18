Російська актриса Евеліна Бледанс розповіла, як ставиться до "приєднання" Криму до РФ

Як передає Politeka.net, про це в інтерв'ю Youtube-каналу в 2015 році (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, актриса заявила, що відноситься до "повернення" Криму Російській Федерації дуже спокійно.

"Незважаючи на те, що в якийсь момент Крим був приєднаний до України, і ми вивчали українську мову у школі, всі завжди говорили російською, всі вивіски на вулицях завжди були російською мовою — Крим ніколи не був українським! Тому для мене цей перехід назад до складу Росії — дуже спокійний", - зазначила актриса.

До речі, російський актор Олексій Гуськов в гніві обізвав українців і назвав Крим російським

За словами Олексія Гуськова, він провів у Києві свої дитячі та юнацькі роки. Але в квітні 2018 року був внесений до списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну. Це завадило йому допомогти матері.

"Не можу поїхати. Я навіть писав листи їм, бо мама дуже хотіла поїхати на могилу батька. Уроди, уроди! "Ми дамо супровід". Який супровід 83-річній людині, 83 роки? Там, звичайно, є друзі, які все зробили. Це дебілізм. Але там все пройде", - гнівно заявив зірка російського кіно.

Нагадаємо, скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.

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