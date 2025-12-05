Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що ще якийсь мирний план від Європи не приймуть США, а тим паче рф, хіба якщо Україна буде значно посилена у військовому плані, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив єврокомісар з оборони Кубілюс, зазначає експерт, Європа має створити власний план врегулювання російсько-української війни, тому що, окрім мирного плану США, потрібно мати можливість обговорювати і європейську ініціативу.

«Ось така ситуація. Але ж ми знаємо, що європейського плану як такого немає. Взятий за основу план Трампа. І, мабуть, зараз буде дуже важко створити альтернативу, яку приймуть американці. Тим паче, як змусити росіян її прийняти? Треба воєнними методами. Тоді потрібно санкціями ще більше тиснути, потрібно дати Україні Tomahawk, дати далекобійну зброю, дати можливість бити, рознести, розтрощити термінали для експорту нафти у Чорному і в Балтійському морях, бити далі по НПЗ та по військових об'єктах на території росії», – пояснює Олександр Мусієнко.

За словами експерта, тільки з перенесенням війни на територію ворога, з посиленням можливостей України і санкційного тиску це можливо. А без цього змусити, констатує він, вмовити росіян на щось буде дуже-дуже важко.

«Ситуація продовжує залишатися складною. Вона непроста. Йде боротьба досить серйозна. Не впевнений, що зараз європейцям вдасться просунути якийсь свій план, давайте будемо реалістами. Але наполягати на тому, що мають бути сильніші гарантії безпеки, – це факт. Але для того, щоби і США дали гарантії безпеки, Європа має брати участь у лідерстві. Європа теж має показувати приклад, щонайменше через те, щоби виділити нам активи рф, щонайменше через те, щоби постачати зброю, щонайменше через те, щоби запровадити наступний 20-ий пакет санкцій. І консолідувати позицію зі США щодо гарантій безпеки», – підсумовує Олександр Мусієнко.

