Уряд анонсував перехід до накопичувальної пенсійній системі вже з наступного року

При цьому експерти попереджають, що нова система може стати більшість ударом для українців, передає «Главред».

Так, економіст Ігор Гарбарук попереджає, що Україні в поточному стані така різка реформа тільки зашкодить. ЗА його словами, така система може продуктивно фукционировати при сильній економіці, коли люди можуть стабільно робити відрахування від зарплати.

"Але сьогодні від 60 до 80% населення України знаходяться за межею бідності живуть цілими сім'ями на одну зарплату і їм відкладати нічого", - говорить він.

У свою чергу Юрій Гаврилечко зазначає, що і нинішня система в Україні працює неправильно, а перехід до накопичувальної і зовсім може обернути додатковим податком для українців.

"Система працює в дуже урізаному вигляді, в пенсійний фонд йде тільки частина розщепленого ОСВ – податку, яким обкладається фонд заробітної плати. Причому грошей, обкладаються податком, платники податків не бачать і в результаті більшість громадян (крім ФОП) поняття не мають, скільки реально вони заробляють і які податки платять. В таких умовах запровадження накопичувальної системи буде додатковим податком на заробітну плату", - каже економіст.

Журналіст В'ячеслав Чечило прогнозує, що нова система не принесе нічого хорошого для пенсіонерів. За егословам при напительной системі гроші потрібно кудись вкладати, а в Україні це недостатньо розвинене.

"Нас чекає афера, яка затьмарить будь-які махінації з землею... Куди можна надійно вкласти гроші в країні, в якій навіть немає фондового ринку? У переддефолтні ОВДП? Мінфін, звичайно, буде дуже радий. Але пенсіонери за підсумком навряд чи порадіють", - написав Чечило на своїй сторінці в Facebook.

Поділяє таку думку і Ігор Гарбарук. На його думку, в Україні було б логічніше поєднати існування різних пенсійних систем, а також створити гарантовані державою індивідуальні програми.