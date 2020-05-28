Актор Георгій Делієв висловився про відносини між Україною і РФ



Свій коментар він дав в інтерв'ю "Ехо Москви" ще в 2014 році.

За словами артиста, причиною погіршення відносин між країнами стали політики в Україні, у яких різні завдання.



"Я сказав уже про те, що одні українські політики виконують місію Кремля, а інші Заходу. Людей роблять тупими, ненависть дуже легко викликати, а любов – важко. Хто зараз висловить християнську заповідь: «Вдарили по лівій щоці, підстав праву»? Це ж очевидно! Господь дав ці заповіді, виконуйте їх, живіть за ним. Голову дурницями не треба забивати. Вбивати не можна! Це смертний гріх", - заявив актор.

Він упевнений, що єдиним способом повернути світ в Україну стане молитва.



"Молитися! Це єдине, що допоможе. Ті люди, які моляться в храмі, або ченці – це реальні миротворці. Молитва допомагає. Будь-яка людина, який подумки прочитав молитву і сказав, що хоче, щоб в країні був мир, – реально допомагає. Людство не придумало ніякого рішення для вирішення конфліктів. Ні демократія не допомагає, ні монархія, а ось молитва допомагає", - уклав він.

Раніше російський публіцист Олександр Невзоров пояснив, чому президент РФ почав війну на сході України, а також анексував півострів Крим через своє "первісне мислення".

А ось режисер Андрій Кончаловський впевнений, що ніякої битви між країнами немає.

"Я думаю, мало хто розуміє справжні рушійні сили цього тектонічного зсуву. Відбувається битва між Україною і Росією, а між Заходом і Сходом", - зазначив режисер ще в 2014 році.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

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