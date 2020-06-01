Стало відомо, коли буде найнесприятливіший час в першому місяці літа

Про це пише РБК.

Як відомо, з 5 по 21 червня на українців чекає так званий "коридор затемнень".

Астрологи називають це самим несприятливим часом у році. 5 червня неповнt місячне у Стрільці, 21 червня — кільцеве сонячне в Раку, і, за словами експертів, ці затемнення дуже небезпечні і передбачити їх важко.

Українців попереджають, що в період коридору затемнень необдумані вчинки і слова можуть принести в два рази більше проблем. Але в цей період можна проаналізувати свої дії і вивчити інші сфери життя.

У цьому проміжку астрологи не рекомендують з'ясовувати любовні відносини, оскільки через затемнення людям складно буде знайти компроміс.

Також в цей час варто позбутися від усіх непотрібних речей, які можуть зберігати в будинку негативні емоції і спогади. Що стосується великих фінансових угод, то від них краще на якийсь час відмовитися, інакше можна серйозно постраждати.

З проблемами можуть зіткнутися і метеозалежні українці, які згадають про "старі болячки". У ці дні слід стежити за своїм самопочуттям і не перепрацьовувати.

Також раніше ми називали три знака зодіаку, яким нечувано пощастить у червні. За прогнозом Павла Глоби, перший місяць літа принесе тельцям, левам і скорпіонам "матеріальну компенсацію".

Зірки будуть супроводжувати цим тельцям. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються річкою. При цьому, як розповідає Глоба, поки Тельці впевнено крокують до просування по службі, за їх спиною плетуть інтриги. Їм потрібно проявити пильність і обережність по відношенню до колег.

У дів в червні з'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Але у всьому потрібно бути зосередженим, щоб уникнути авантюр.

У скорпіонів в червні з'являться нові проекти, які можуть принести їм прибуток. Головна умова - робота в команді. Астролог Павло Глоба стверджує, що потрібно довіряти колегам і тоді ці люди приречені на успіх.

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