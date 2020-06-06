Стало відомо, в яких областях України не будуть пом'якшувати карантин

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

«За індикаторами у нас сьогодні не проходять по захворюваності — Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська область, Чернівці. І з тестування не проходить Донецьк, Луганськ майже проходить», — заявив Ляшко.

А тим часом в Житомирській області було прийнято рішення посилити карантин.

На такі заходи пішли в зв'язку з збільшенням добової захворюваності в регіоні, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Зокрема, з 1 по 4 червня в регіоні лабораторно підтверджено 123 нових випадку китайської інфекції.

Тепер в Житомирській області не дозволяється приймати відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, надавати послуги розміщення (готелі, мотелі, хостели), а також заборонено проводити релігійні заходи і богослужіння.

Крім того, заборонена робота установ культури, проведення культурних заходів.

Всі літні жителі старше 60 років повинні дотримуватися режиму самоізоляції.

Наголошується, що заходи будуть діяти до моменту стабілізації епідемічної ситуації.

Додамо також, що країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня. Раніше очікувалося, що саме ця дата стане стартом відновлення пасажирських авіарейсів.

За даними міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зараз ведуться переговори про відкриття авіасполучення з Туреччиною, Грецією та Іспанією.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

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