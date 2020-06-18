У Рівненській області безліч українців промишляють незаконним видобутком бурштину

Як передає Politeka.net , відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Проблема незаконного видобутку бурштину в Україні існує вже понад п'ять років. Несвідомі українці в спробах заробити шкодять не тільки навколишньому середовищу, але і бюджету країни.

Попри візит президента Володимира Зеленського в Рівненську і Житомирську області, де нелегальний видобуток бурштину процвітає, ситуація залишається майже такою ж, як і раніше.

На кадрах, які з'явилися в мережі, видно, що величезна кількість людей з сачками і іншими пристосуваннями просто обліпили невелику водойму.

"Ні, це не дика Африка. Це безнадійна Україна, Рівненська область, місцеві дикуни, які видобувають бурштин методами 18-го століття, знищуючи екосистему свого регіону. І після цього ви скажете, що їх не довела до цього влада?!", - йдеться у підписі до ролика.

Янтарь и варвары Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?! Это что? Пережитки «совка» или веяние современности и «гидности»??! Тогда я славлю тот «совок», а не нынешнюю «патриотическую» долбанную политику... Gepostet von Александр Ржавский am Dienstag, 16. Juni 2020

Раніше в мережі показали наслідки нелегального видобування бурштину на Волині.

На кадрах – знищений ліс і величезні мертві площі, сліди від мотопомп, свіжі лунки, з яких вимивали бурштин, а вся територія більше нагадує не зелену Волинь, а Олешківську пустелю на Херсонщині.

Нагадаємо, Зеленському показали головну екологічну катастрофу України з висоти.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила 70 млрд доларів.

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