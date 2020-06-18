У Рівненській області безліч українців промишляють незаконним видобутком бурштину
"Ні, це не дика Африка. Це безнадійна Україна, Рівненська область, місцеві дикуни, які видобувають бурштин методами 18-го століття, знищуючи екосистему свого регіону. І після цього ви скажете, що їх не довела до цього влада?!", - йдеться у підписі до ролика.
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Порошенку можуть не дати попрощатися з батьком, з'явилися подробиці: «в цей день...»
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші зірки на шкільному випускному: кумедні фото
Біда сталася з переможцем "Євробачення" Олександром Рибаком: "Ударив в живіт так сильно, що..."
Раніше в мережі показали наслідки нелегального видобування бурштину на Волині.
На кадрах – знищений ліс і величезні мертві площі, сліди від мотопомп, свіжі лунки, з яких вимивали бурштин, а вся територія більше нагадує не зелену Волинь, а Олешківську пустелю на Херсонщині.
Нагадаємо, Зеленському показали головну екологічну катастрофу України з висоти.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила 70 млрд доларів.
Також Politeka писала, що знахідка в шматочку бурштину приголомшила вчених.