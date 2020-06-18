В Україні не потрібно вводити квоти не українську мову

Як передає Politeka.net, таку думку висловив комік Володимир Данилець в інтерв'ю «112 Україна» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами артиста, в Україні проводиться не правильна мовна політика.



"В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити по-російськи або по-українськи", - зазначив комік.

Також він упевнений, що "запровадження української мови" нікому в країні не потрібно.

"Нам весь час розповідають, який поганий був СРСР. А ви ще гірше – забираєте у людей навіть мову. Не даєте слухати музику, яку хочуть, не слухати гумор, артистів своїх гнобите, виганяєте з країни. Впроваджуєте в українську мову якісь дивні, нікому не зрозумілі слова. Квоти потрібні лише тим, хто ці квоти вводить. Народу вони не потрібні", - вважає артист.

Раніше письменник Лесь Подерв'янський висловився про роль російської мови в Україні

За його словами, єдина функція, яку має російська мова в Україні - це зручність.

А ось Павло Зібров дотримується іншої думки.



За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.



"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Незважаючи на все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки", - впевнений співак.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України: "За прикладом Чехії і Словаччини".

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.







