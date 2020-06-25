Співачка Руслана Лижичко оцінила ідею українізації країни
Як передає Politeka.net, своє ставлення до цього питання вона висловила в ефірі "Свобода слова" ще в 2017 році (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Співачка згадала час, коли Краматорськ ще не був окупований і там люди не виявляли негативного ставлення до України.
"Я проти слова "українізація". Колись в свій час була русифікація, і культуру нам нав'язували. Україна занадто сильна, щоб її задушити", - зазначила вона.
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За її словами, замість українізації країні потрібна культурна революція.
"Всі люди зараз прагнуть отримати новий образ України, щоб ідентифікувати себе не тільки з вишиванками. Мені не вистачає культурної революції. Давайте знімемо з себе шаровари", - запропонувала Руслана.
Також раніше повідомлялося, що український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський жорстко пройшовся по російськомовним українцям.
На думку телеведучого російськомовні українці, які за 29 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.
За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного. Актор розповів, що він теж виріс в російськомовній родині, але він вчинив інакше і зробив свій свідомий вибір, розмовляючи українською.
Нагадаємо, що письменник Курков назвав основну причину всіх бід на Донбасі.
Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія попобеляет свою репутацію.