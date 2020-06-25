Співачка Руслана Лижичко оцінила ідею українізації країни

Як передає Politeka.net, своє ставлення до цього питання вона висловила в ефірі "Свобода слова" ще в 2017 році (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Співачка згадала час, коли Краматорськ ще не був окупований і там люди не виявляли негативного ставлення до України.

"Я проти слова "українізація". Колись в свій час була русифікація, і культуру нам нав'язували. Україна занадто сильна, щоб її задушити", - зазначила вона.

За її словами, замість українізації країні потрібна культурна революція.

"Всі люди зараз прагнуть отримати новий образ України, щоб ідентифікувати себе не тільки з вишиванками. Мені не вистачає культурної революції. Давайте знімемо з себе шаровари", - запропонувала Руслана.

Також раніше повідомлялося, що український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський жорстко пройшовся по російськомовним українцям.

На думку телеведучого російськомовні українці, які за 29 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.

За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного. Актор розповів, що він теж виріс в російськомовній родині, але він вчинив інакше і зробив свій свідомий вибір, розмовляючи українською.

Нагадаємо, що письменник Курков назвав основну причину всіх бід на Донбасі.

Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія попобеляет свою репутацію.