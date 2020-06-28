Секретар РНБО Олексій Данилов роз'яснив деталі з початком навчального року в Україні



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі президента.

"Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени в більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", - йдеться в повідомленні.

Раніше член парламентського комітету з питань освіти Юлія Гришина зазначила, що з початку нового навчального року школярі будуть вчитися за змішаною системою, яка передбачає гібридний варіант стаціонарного та дистанційного навчання.

Також парламентарій зазначила, що існує консолідована позиція, згідно з якою виключне навчання вдома не є оптимальною формою освіти. Дистанційне навчання було вимушеною мірою у зв'язку з пандемією китайського вірусу в Україні.

Нагадаємо, що кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків у добу порівняно з 300-400 в травні. Крім того, в три рази збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.

У зв'язку з цим в уряді вже заявили про другу хвилю епідемії, яка накрила Україну і не виключають посилення карантинних заходів в країні.

Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.







