Секретар РНБО Олексій Данилов виступив категорично проти ідеї зробити російську мову другою державною в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, він зробив таку заяву в інтерв'ю "Українській правді".

Олексій Данилов підкреслив особливе значення державної мови для розвитку країни. За його словами Україні потрібна тільки одна державна мова.

"Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави", - підкреслив Олексій Данилов. - "Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми говоримо про Україну - це має бути тільки державна українська мова".

У той же час, секретар РНБО вважає, що всім українцям треба з малих років вивчати ще одну мову, окрім української. Саме він допоможе країні зблизитися з іншим цивілізованим світом.

"Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", - резюмував Олексій Данилов.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

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