В Україні не потрібно закривати російське телебачення
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив актор Володимир Горянський в ефірі "Апостроф TV" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами Горянського, українська мова повинна бути державною, але про інші теж забувати не варто. Більше того, у мовному законі "потрібно щось змінювати".
"Питання мови у нас завжди політизується, і це дуже прикро. На мій погляд, у цьому питанні обов'язково повинен бути український – це державна мова, і тут взагалі немає ніяких питань. Але закрити російські театри, телебачення і так далі - це не вихід", - упевнений Горянський.
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Також актор зазначив, що в нинішній ситуації потрібно не забувати і про інші мови у світі.
"Потрібно розвивати всі мови. Потрібно бути громадянами світу і вчити всі мови", - зазначив він.
Раніше український співак Павло Зібров висловився про двомовність в Україні.
За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.
"Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.
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