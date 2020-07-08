В Україні не потрібно закривати російське телебачення



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив актор Володимир Горянський в ефірі "Апостроф TV" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами Горянського, українська мова повинна бути державною, але про інші теж забувати не варто. Більше того, у мовному законі "потрібно щось змінювати".

"Питання мови у нас завжди політизується, і це дуже прикро. На мій погляд, у цьому питанні обов'язково повинен бути український – це державна мова, і тут взагалі немає ніяких питань. Але закрити російські театри, телебачення і так далі - це не вихід", - упевнений Горянський.

Також актор зазначив, що в нинішній ситуації потрібно не забувати і про інші мови у світі.

"Потрібно розвивати всі мови. Потрібно бути громадянами світу і вчити всі мови", - зазначив він.

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За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.

"Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.

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"В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити по-російськи або по-українськи", - зазначив комік.

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