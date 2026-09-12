Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть отримувати непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Пенсійному фонді пояснили, кому саме та на яких умовах призначається така надбавка.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області стосуються насамперед колишніх військових. Право на надбавку на непрацездатних членів сім'ї мають непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років або по інвалідності за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон № 2262-XII).

Хто саме вважається непрацездатним членом сім'ї, визначає стаття 30 цього закону. Зокрема, до них належать діти віком до 18 років, а також інші особи, які перебувають на утриманні пенсіонера і не мають власного доходу.

Надбавка нараховується в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на кожного непрацездатного члена сім'ї окремо. Тобто чим більше утриманців, тим більшою буде загальна сума доплати до пенсії.

Важлива умова: надбавку призначають лише на тих членів сім'ї, які не одержують інших виплат. Зокрема, йдеться про пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу особам без права на пенсію чи особам з інвалідністю, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям.

Як пояснили у Пенсійному фонді, якщо пенсіонер одночасно має право і на пенсію, і на соціальну допомогу, він обирає щось одне. А якщо в родині двоє або більше пенсіонерів, непрацездатного утриманця враховують для надбавки лише одному з них — за їхнім вибором.

Які документи потрібні для оформлення

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду від 30.01.2007 № 3-1. Зазвичай потрібні паспорт та ідентифікаційний код заявника, документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, за потреби — рішення суду), а також відомості про спільне проживання пенсіонера з утриманцями за однією адресою.

Звернутися із заявою можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Полтавській області або подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Фахівці перевіряють право на надбавку і призначають її з місяця звернення.

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