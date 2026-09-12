Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області: з 1 липня 2025 року державну соціальну допомогу на догляд призначають і виплачують через Пенсійний фонд України. Розповідаємо, хто має на неї право та як подати документи.

Доплати пенсіонерам у Кіровоградській області тепер оформлюють через Пенсійний фонд України — державну соціальну допомогу на догляд із 1 липня 2025 року призначає та виплачує саме ПФУ.

Відповідне рішення закріпив Кабінет Міністрів України постановою від 11 червня 2025 року № 695. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду, багато видів державної соціальної допомоги, які раніше оформлювали через органи соцзахисту, тепер проходять через єдину установу — Пенсійний фонд.

Хто має право на допомогу на догляд

Призначення цієї виплати регулює постанова Кабміну від 2 квітня 2005 року № 261. Допомогу надають громадянам України, які постійно проживають на її території, а також іноземцям і особам без громадянства, які переселилися в Україну на постійне проживання, визнані біженцями або потребують додаткового захисту.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності. Ідеться про осіб з інвалідністю I групи, а також осіб з інвалідністю II і III груп, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Як оформити допомогу на догляд

Оскільки з 1 липня 2025 року призначення і виплата допомоги перейшли до Пенсійного фонду, доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області тепер оформлюють у найближчому сервісному центрі ПФУ за місцем проживання. Спеціалісти фонду приймають заяву та документи, що підтверджують право на цю соціальну підтримку.

Що варто підготувати

Для оформлення знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документи про інвалідність. Остаточний перелік залежить від категорії, до якої належить особа, тому перед візитом до фонду його краще уточнити у спеціалістів сервісного центру.

Оформити допомогу можна також через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, обравши відповідну заяву в особистому кабінеті.

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