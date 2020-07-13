У Раді внесли правки в законопроект, яким вирішили дозволити «вдиратися до квартири" українців постачальникам комунальних послуг

Так, перед другим читанням представники "Слуги народу" внесли в законопроект №2458 правки, згідно з яким газовий оператор отримає доступ до житла боржника і зможе відключати йому газ, однак експерти називають норми проекту закону неконституційними, передає «Обозреватель»

У першій редакції законопроекту говорилося, що за порушення умов договору (в тому числі і за борги) постачальник міг ломитися в квартиру. До другого читання це нововведення перефразували.

"Представник оператора газорозподільної системи або іншого підприємства, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, має право доступу до житла", - йдеться в тексті документа.

При цьому юристи б'ють на сполох, відзначаючи, що ця новела є антиконституційною – вона порушує ст. 30 Основного закону.

"Якщо б у документі йшлося про доступ житло за умови, якщо без такого доступу представника оператора була б загроза життю, тоді не було б претензій. Зараз не зрозуміло, що може бути підставою для доступу в житло, не стане заборгованість причиною для того, щоб потрапити в квартиру і примусово відключити газопостачання", – зазначив юрист Олександр Плахотнік.

Більш того, навіть головне науково-експертне управління Верховної Ради також відзначило цю проблему у своїй резолюції щодо законопроекту.

"Запропоновані законопроектом положення щодо встановлення законодавством порядку доступу до житла є неприйнятною, враховуючи положення Основного Закону України", - зазначили в управлінні..

Один з авторів законопроекту Юрій Камельчук заявив, що не є шанувальником внесеної поправки.

"Я уточнював, чи підтримується ця норма: не підтримується, якщо вона залишилася, вона повинна бути змінена або викинути взагалі. Якщо так буде, то я відкличу свій підпис, і не буду голосувати в другому читанні", – сказав депутат.

Крім вищеописаного нововведення, проект закону передбачає, що українці повинні вибрати формат відносин з постачальником - колективний або індивідуальний. Якщо споживач відмовиться вибирати, з них автоматично підпишуть індивідуальний договір, який передбачає передоплату до 22 гривень.

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